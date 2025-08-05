قفزة هائلة تقود "تشات جي بي تي" إلى 700 مليون مستخدم أسبوعياً

أبوظبي(الاتحاد)

استحوذ "تشات جي بي تي" منذ إطلاقه،على اهتمام الأفراد والشركات على حدٍّ سواء، محققًا نموًا مذهلًا، ويبدو أن مسيرته الصاعدة لا تزال في بدايتها.

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يواصل تطبيق "تشات جي بي تي" تحقيق نموٍّ لافت كمِنصّة استهلاكية، إذ تستعد الشركة هذا الأسبوع لتجاوز 700 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وفقًا لتصريحاتها.

وكان التطبيق قد بلغ في نهاية شهر مارس 500 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، بحسب ما أشار إليه نيك تيرلي، نائب رئيس شركة أوبن أيه آي.ورئيس تطبيق "تشات جي بي تي"، في منشور على منصة X، مؤكدًا أن عدد المستخدمين قد تضاعف أربع مرات خلال عام واحد. بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وقال نائب رئيس شركة أوبن أيه آي.ورئيس تطبيق "تشات جي بي تي"،نيك تورلي، لدى إعلانه عن هذه الأرقام: "كل يوم، يتعلم الأفراد والفرق، ويبتكرون، ويحلون مشكلات أصعب".



وقد ساهم إطلاق ميزة توليد الصور المحسّنة في شهر مارس، والمدعومة بنموذج GPT-4، في زيادة شعبية التطبيق، حيث قال المدير التنفيذي للعمليات في أوبن أيه آي، براد لايتكاب، في مطلع أبريل، إن أكثر من 130 مليون مستخدم أنشأوا أكثر من 700 مليون صورة خلال أيام قليلة فقط من إطلاق الميزة.

وسجّلت الشركة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المشتركين المدفوعين؛ حيث كشف لايتكاب الأسبوع الماضي أن عدد المستخدمين من قطاع الأعمال تجاوز 5 ملايين مشترك، مقارنة بـ3 ملايين في يونيو الماضي.

وفي تقرير حديث أصدرته شركة تحليل السوق "Sensor Tower"، ورد أن المستخدمين باتوا يعتمدون على "تشات جي بي تي" لأكثر من 12 يومًا في الشهر كمعدل وسطي، ليحتل المرتبة الثالثة بعد Google ومنصة X. وأضاف التقرير أن مستخدمي التطبيق قضوا في النصف الأول من عام 2025 متوسط 16 دقيقة يوميًا على المنصة.

لكن لا يزال أمام "شات جي بي تي" طريق طويل للحاق بعدد مستخدمي ميزة "AI Overviews" الذكية من شركة جوجل، التي تلخص نتائج البحث بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي بلغ عدد مستخدميها حوالي ملياري مستخدم شهريًا في أكثر من 200 دولة.



لا شك أن هذه الأرقام المذهلة تعكس تحوّلًا جذريًا في طريقة تفاعل الناس مع التقنية، وتؤكّد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية مستقبلية، بل واقعًا ملموسًا يعاد تشكيله كل يوم. وبينما تستمر أوبن أيه آي في تطوير "تشات جي بي تي" وتحسين قدراته، يبدو أننا على موعد مع المزيد من التحولات في عالم المعرفة، والإنتاجية، والتفاعل الإنساني الذكي.







