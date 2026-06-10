الذكاء الاصطناعي يشخّص أورام الدماغ في دقائق

طور خبراء في مدينة هايدلبرغ الألمانية نظام ذكاء اصطناعي قادر على تصنيف أورام الدماغ بدقة غير مسبوقة باستخدام مقاطع نسيجية مجهرية اعتيادية، يُحدد أكثر من 100 نوع جزيئي من أورام الجهاز العصبي المركزي في غضون دقائق.

وتتسم أورام الدماغ والحبل الشوكي بتنوع بالغ، ولا يمكن تشخيص كثير منها بدقة دون فحص خصائصها الجزيئية.

ويُعدّ تحليل التغيرات الكيميائية في الحمض النووي المعيار الذهبي لتصنيفها، غير أنه يستلزم مختبرات متخصصة وأجهزة باهظة وانتظاراً قد يمتد أسبوعين، وهو غير متاح في كثير من مناطق العالم، وفقاً لما نشره موقع مجلة "نيتشر" العلمية.



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نظام "هيتايروس"

جاء نظام "Hetairos" ليُحدث نقلة جوهرية، إذ دُرِّب على أكثر من 11,000 مقطع نسيجي من 9,606 مريض في 11 مركزاً طبياً على أربع قارات، ويُميّز بين 102 نوع جزيئي مختلف.

ولا يكتفي بتقديم تشخيصه بل يُشير إلى مستوى ثقته فيه، وفي 50 إلى 70 بالمئة من الحالات تبلغ دقته 87 إلى 88 بالمئة.

وقال داروي جين، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: "الذكاء الاصطناعي قادر على استخلاص المعلومات الجزيئية مباشرةً من مقاطع النسيج الاعتيادية، مما يُغير جوهرياً طريقة تشخيص السرطان".

وفي مقارنة مباشرة مع خمسة أطباء أعصاب متمرسين على 210 حالة، حقق النظام دقةً بلغت 68 بالمئة مقابل 30 بالمئة للمتخصصين، وارتفعت إلى 84 بالمئة مقابل 50 بالمئة عند الأخذ بالتشخيصات الثلاثة الأكثر ترجيحاً.



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12 دقيقة بدلاً من 12 يوماً

بينما استغرق التشخيص الجزيئي الكامل نحو 12 يوماً، أنجز نظام "Hetairos" تحليله في 12 دقيقة على أجهزة حاسوب اعتيادية، مع إمكانية الحصول على النتائج في غضون 24 ساعة إلى يومين.

وقال فيليكس زام، من كلية الطب بجامعة هايدلبرغ: "طوّرنا Hetairos أداةً داعمة للتشخيص لا لتحل محل التحليلات الجزيئية بل لتُكملها وتُسرّعها، وقد تُسهم بشكل خاص في الدول ذات الإمكانات المحدودة كونها تعتمد على مقاطع نسيجية اعتيادية متاحة في كل مكان".

وأشار موريتز غيرستونغ من المركز الألماني لأبحاث السرطان إلى أن نظام هيتايروس "يُجسّد الإمكانات الهائلة لعلم الأمراض الرقمي في توفير طرق تشخيصية سريعة وواسعة الانتشار".



أمجد الأمين (أبوظبي)