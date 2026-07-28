الذكاء الاصطناعي يفسر تحركات أسعار الأسهم

كشفت دراسة حديثة صادرة عن كلية "شيكاغو بوث" للأعمال بجامعة شيكاغو الأميركية، عن قدرة الذكاء الاصطناعي على تفسير تحركات أسعار الأسهم عقب إعلانات الأرباح بنسبة تصل إلى 17%.

وتتجاوز هذه النسبة المقياس التقليدي المعتمد منذ عقود والمعروف بـ"مفاجأة الأرباح"، والذي لا يفسر سوى 5% فقط من تلك التحركات، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة.



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اختبار حي

أوضحت الدراسة، التي أعدها الباحثان رالف كوين وبرادفورد ليفي، أن هذا التحسن يعود إلى قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على التنبؤ وتسجيل ملاحظاتها في مفكرات رقمية قابلة للقراءة.

وتضمنت الدراسة اختباراً حياً شمل ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة حُلّل من خلالها نحو 2,000 إعلان أرباح لشركات متنوعة في أواخر عام 2025؛ لتفادي "تحيز النظرة المستقبلية" المقترن ببيانات الماضي.



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نتائج وتطبيقات

أظهرت التفسيرات المكتوبة للنماذج قدرتها على التقاط تفاصيل غير رقمية من مكالمات الأرباح، مثل التوجيهات المستقبلية للإدارة ونبرة اللغة المستخدمة. كما أظهرت استيعاباً لرؤى مالية خبيرة، كاعتبار الأرباح القياسية خط أساس متوقعاً ومدمجاً بالسعر مسبقاً، بدلاً من التفاعل معها بشكل مبالغ فيه.

ويتوقع الباحثان أن تساعد هذه التفسيرات في صياغة فرضيات علمية أدق، مع إمكانية تطبيقها مستقبلاً على نماذج أصغر وأقل تكلفة.



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تحديات مستمرة

رغم هذا التطور، لا يزال التنبؤ بتباين أسعار الأسهم يشكل تحدياً معقداً؛ إذ يُقرّ الباحثون بأن معظم تقلبات السوق عقب إعلان الأرباح تجري دون تفسير واضح.

ومع أن الذكاء الاصطناعي يرفع القدرة التفسيرية إلى نحو 20% مقارنة بـ 8% فقط حققها البحث العلمي عبر عقود، أطلق فريق البحث مسابقة لتشجيع المطورين على تقديم نماذج جديدة تتنبأ باستجابة الأسواق لمكالمات الأرباح.



أمجد الأمين (أبوظبي)