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الرياضة

سالم الدوسري: «كورونا» حرمني من «جائزة الأفضل»!

سالم الدوسري: «كورونا» حرمني من «جائزة الأفضل»!
31 أكتوبر 2023 12:30

 
معتز الشامي (الدوحة)

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أعرب سالم الدوسري لاعب الهلال والمنتخب السعودي، عن سعادته بالوجود ضمن قائمة أفضل لاعب في آسيا عام 2022، مشيراً إلى أن الترشح نتاج جهد وتعب بذله مع المنتخب والهلال خلال المواسم الماضية، بفضل دعم زملائه اللاعبين في «الأخضر» أو «الأزرق»، وقال: «لولا مساعدة زملائي لما وصلت إلى هذا الترشح».
وأضاف: أتمنى أن تكون جائزة أفضل لاعب في آسيا خليجية، سواء تُوجت بلقبها أو ذهبت إلى المعز علي.
وأشار الدوسري إلى أنه دائماً ما يكون لديه شغف كبير لحصد الجوائز، وقال: «صحيح كنت أستحق الجائزة سابقاً، ولكن «كورونا» حرمني من الفوز بها، وستكون الجائزة دافعاً معنوياً سواء لي أو لزملائي في الهلال».
وقال: لم أتعرض للظلم لعدم الفوز بالجائزة في السابق، ودائماً يجب على اللاعب أن يعمل أكثر وأكثر، وذلك منحني الدافع المعنوي للعمل بشكل أكبر، والآن موجود في حفل الجائزة».
وتطرق الدوسري إلى الحديث عن وجود 8 لاعبين أجانب في الدوري السعودي، وقال: «إن ذلك يجعلنا ضمن أفضل الدوريات، والآن جميع العالم أصبح يتابع الدوري السعودي، وأعتقد أنه أصبح نقلة للاعب السعودي، وأسهم في تعريف العالم بجودة اللاعب السعودي وهي فرصة للاعبين المواطنين للاحتراف الخارجي، وربما نجد في يوم ما لاعبين يمثلون السعودية خارجياً.
وأضاف: «جميع الأندية لديها لاعبون عالميون، الهلال يضم نيمار، وأيضاً النصر لديه كريستيانو رونالدو، والقيادة داعمة للدوري السعودي ليكون الأفضل في العالم.
وعن تطلعاته مع منتخب السعودية والمنافسة في كأس آسيا، قال: أي بطولة يلعب فيها «الأخضر» نسعى لتقديم الأفضل وتحقيق الانتصارات، ولا نقلل من احترام أي منتخب وكل مباراة لها مجرياتها، وبإذن الله نفوز بالبطولة.
وعن هدفه في مرمى الأرجنتين بكأس العالم، قال: «دائماً أكون سعيد بتمثيل المنتخب، وسعيد للغاية بتسجيل هدف الفوز على «التانجو» المتوج بلقب «المونديال»، ولكن طموحي ليس الفوز على الأرجنتين فقط، ولكن لدي أحلام كبيرة، سواء مع المنتخب أو النادي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
السعودية
الهلال
كأس العالم 2022
الأرجنتين
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