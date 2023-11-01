«ليوا» يعلن قرب اكتمال مشاريع تطوير «تل مرعب»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي ليوا اقتراب اكتمال المشاريع التطويرية الجديدة في منطقة تل مرعب، من أجل استقبال مهرجان ليوا الدولي 2024 بالصورة المثالية والمنشودة، والذي ينطلق من 8 إلى 31 ديسمبر المقبل.

وكشف نادي ليوا عن المشاريع التطويرية كافة وجاهزيتها، من أجل أن يكون موسم المهرجان مختلفاً ومغايراً عن المواسم الماضية، مع اكتمال البنية التحتية بشكل أكبر لاستضافة الأعداد الضخمة من الجماهير والمشاركين، والتي تبدأ في التوافد إلى منطقة مرعب قريباً.

ومن المقرر أن تكتمل المشاريع كافة التي تركز على البنية التحتية لمرعب مع نهاية نوفمبر الجاري، لتكون منطقة تل مرعب جاهزة تماماً لحشود الجماهير والمشاركين.

وشملت المشاريع الجديدة توسعة أكبر للطرق الداخلية، وتجهيز الشوارع المختلفة في منطقة مرعب، كما شملت أيضاً إنشاء مواقف جديدة للسيارات، بحيث تزيد الطاقة الاستيعابية لاستقبال المشاركين، وشملت التوسعة أيضاً منطقة المطاعم، وزاد عددها هذا الموسم، ليصل إلى 120 مطعماً من أشهر وأفضل الماركات على مستوى العالم والإمارات، ومن أبرز المشاريع الخاصة بمرعب، إنشاء طريق خارجي جديد، بحيث أصبح الوصول إلى مرعب أكثر سهولة وسلاسة، مع افتتاح الشارع الجديد، وشملت التوسعة منطقة الآرف في والمخصصة للعربات المشاركة، بالإضافة إلى افتتاح مخيمات جديدة للفي آي بي.

وينظم نادي ليوا مهرجان ليوا الدولي 2024، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث بدأ العد التنازلي، من أجل انطلاق واحدة من أكبر وأضخم نسخ المهرجان الذي أصبح وجهة رياضية وسياحية مهمة في منطقة تل مرعب، وتنتظر اللجنة المنظمة هذا الموسم، وصول أعداد المشاركين والجماهير إلى أرقام قياسية.

وينتظر عشاق رياضة المحركات والسيارات والدراجات والرياضات التراثية 24 يوماً كاملة، تكون ثرية بالعديد من المنافسات الرياضية، وتختتم مع أقوى تحدٍ يشهده مرعب في كل موسم، وهو بطولة مرعب للسيارات.