ميسي لا يستبعد إمكانية المشاركة في مونديال 2026



برلين (د ب أ)

لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل كامل، إمكانية المشاركة مع منتخب بلاده في حملة الدفاع عن لقب كأس العالم عام 2026 وفي مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قال قائد المنتخب الأرجنتيني إنه سيكون من الصعب أن يشارك في البطولة، حيث سيبلغ من العمر 39 عاما آنذاك. ويقام مونديال 2026 في المكسيك وكندا وأميركا، وقبلها سيشارك ميسي لاعب إنتر ميامي في كوبا أمريكا عام 2024 في أميركا، حيث يحمل المنتخب الأرجنتيني أيضا لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

وأشار ميسي المتوج حديثاً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته «بالتأكيد ترغب دائماً في خوض مثل هذه المباريات، خاصة عندما تصبح بطلا للعالم». وتوج ميسي العام الماضي بلقب مونديال قطر 2022، خلال مشاركته الخامسة في كأس العالم، وقال قبل البطولة، إنه سيكون أخر ظهور له في المونديال.

وأوضح ميسي، في تصريحات لصحيفة «ليكيب»، أنه لا يرغب في التفكير في المستقبل البعيد، مضيفاً «الأمر لا يتعلق فقط بالمشاركة، ولكن أيضا أن يكون الشعور جيداً، وأن تقوم بواجبك من أجل الفريق». وتابع «أضع في اعتباري كم سيبلغ عمري في ذلك الحين، يبدو الأمر صعبا بالنسبة لي، لكن لنرى كيف ستكون حالتي الجسدية حينذاك».

وأكد ميسي أنه يفتقد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي توج بها أربع مرات مع برشلونة، لكن أشار إلى أنه لا يتطلع للعودة إلى أوروبا، بعدما حصد كل الألقاب الممكنة في القارة العجوز خلال مسيرته الطويلة مع برشلونة، بالإضافة إلى عامين قضاهما مع باريس سان جيرمان.