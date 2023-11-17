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الرياضة

اتهام أرتيتا بـ «الإساءة»

اتهام أرتيتا بـ «الإساءة»
17 نوفمبر 2023 13:03

 
لندن (د ب أ) 

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات للمدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق أمام نيوكاسل صفر-1 في الرابع من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان أرتيتا قد وصف القرار الذي اتخذ عبر نظام حكم الفيديو المساعد «الفار» بعدم إلغاء هدف نيوكاسل الذي سجله أنتوني جوردون بأنه «وصمة واضحة». 

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وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: ميكيل أرتيتا متهم بانتهاك المادة أي 1.3 من قواعد الاتحاد الإنجليزي، إثر تصريحاته التي أدلى بها في مقابلات إعلامية عقب مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل.
وأضاف الاتحاد: يُزعم أن تعليقاته تشكل سلوكاً غير لائق، حيث إنها تحمل إساءة ضد حكام المباراة وأضراراً بالمباراة وتشويها لصورتها.
وكانت اللقطة قد خضعت لفحص ثلاثي عبر نظام «الفار» لتحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت عن حدود الملعب قبل عرضية جو ويلوك وما إذا كان جولينتون قد عرقل جابرييل مدافع أرسنال، وكذلك فحص وجود جوردون في وضع تسلل.
ولم يتمكن أرتيتا من إخفاء غضبه عقب المباراة، وصرح قائلاً: يجب التحدث عن كيفية احتساب هذا الهدف بحق الجحيم، إنه أمر لا يصدق، أشعر بالإحراج.
أصدر أرسنال بياناً في اليوم التالي للمباراة ذكر فيه أن النادي يدعم أرتيتا إلى حد بعيد في تصريحاته.
وأضاف في البيان:«الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم، ويضم أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، كلهم يستحقون الأفضل، وأتيحت مهلة أمام أرتيتا حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد على الاتهامات».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
نيوكاسل
ميكيل أرتيتا
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