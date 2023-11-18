الدخول مجاني لجماهير البحرين في مباراة «الأبيض»

معتصم عبدالله (دبي)

وجه الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، بالدخول مجاني لجماهير «الأحمر» في مباراته أمام منتخبنا الوطني، والمقررة الثلاثاء المقبل على استاد البحرين الوطني بالمنامة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأكد راشد الزعبي الأمين العام للاتحاد، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين «بنا»، حرص الاتحاد على وُجود الجماهير في مباراة «الأبيض» المرتقبة، مشيداً بتوجيهات رئيس الاتحاد، والتي تأتي تقديراً للدور الرائد للجماهير في إثراء مشوار المنتخب.

وكشف الزعبي عن تخصيص المدرجات يمين المنصة لجماهير منتخب الإمارات، فيما خصصت المدرجات الواقعة يسار المنصة الرئيسة لجماهير البحرين، بجانب المدرجات المقابلة للمنصة الرئيسية.

ويتصدر «الأبيض» ترتيب المجموعة الثامنة للتصفيات، بفوزه على ضيفه منتخب نيبال 4-0 الخميس الماضي على ستاد آل مكتوم ضمن الجولة الأولى، بفارق الأهداف أمام منتخب البحرين الذي تفوق بدوره على اليمن 2-0 على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وسجل محمد مرهون (38) ولاعب اليمن مروان الزبيدي (48 بالخطأ في مرمى فريقه) هدفي الفوز لمصلحة المنتخب البحريني.

من جهته، عبر الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب منتخب البحرين عن سعادته بالفوز الأول، وقال في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام البحرينية: «سنحت لنا الكثير من الفرص في مواجهة اليمن، وكان بإمكاننا الخروج بفوز أكبر، ولكني في المجمل راضٍ بأداء اللاعبين».

وحول مباراة الإمارات في الجولة الثانية، أوضح: «البدايات دائماً ما تكون صعبة، ونلعب أمام منتخب فاز بدوره في الجولة الأولى، وعلينا أن نلعب بتركيز أعلى، ونمضي في مشوارنا خطوة بخطوة».

ويشهد الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة مشاركة 36 منتخباً جرى توزيعها على تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 11 يونيو 2024.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل المنتخبات الـ18 أيضاً على بطاقات التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.