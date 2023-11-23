وودز يشارك في «الجولف العائلي»!

ميامي (أ ف ب)



قال الأميركي تايجر وودز نجم الجولف العالمي، الذي من المتوقع أن يعود إلى المنافسة الأسبوع المقبل، بعد جراحة في الكاحل في أبريل الماضي، إنه يشارك مع ابنه تشارلي في بطولة مخصصة لنجوم اللعبة مع أولادهم الشهر المقبل.

ويعود وودز إلى المنافسة في بطولة «وورلد هيرو تشالنج» التي يستضيفها في جزر البهاماس من 30 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر، ثم يلعب الى جانب ابنه تشارلي في بطولة «بي أن سي» من 14 الى 17 الشهر المقبل في أورلاندو «ولاية فلوريدا».

وقال وودز «إنها هدية رائعة، أن أتمكن من مشاركة حبي للجولف مع تشارلي، ونحن نتطلع إلى اللعب في بطولة بي أن سي طوال العام».

وتابع «إن التنافس معاً ضد العديد من عظماء لعبة الجولف وعائلاتهم هو أمر مميز للغاية».

ولم يلعب وودز الفائز بـ 15 بطولة كبيرة في مسيرة مظفرة منذ بطولة الماسترز في أبريل الماضي، انسحب في الدور الثالث من البطولة، قبل أن يخضع لجراحة في «الكاحل» الذي تعرض لإصابات خطيرة خلال حادث سير مروع عام 2021.