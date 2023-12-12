مارتينيز يكشف تفاصيل «ركلة تشواميني»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نزل الأرجنتيني إيماليانو مارتينيز «31 عاماً» حارس أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب «التانجو» بطل العالم، ضيفاً على برنامج «أبطال بعد عام» على منصة «ستار بلوس»، بمناسبة مرور عام على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، على حساب فرنسا 4-2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وتحدث مارتينيز عن ركلة الترجيح التي «التانجو» لقبه الثالث، وقال: بعد أن تصديت لركلة كينجسلي كومان جناح فرنسا، توقعت أن يسدد أوريليان تشواميني في حالة توتر وعصبية، وحرصت على تشتيت ذهنه، بتوجيه الحديث إليه، وإلقاء الكرة بعيداً، لدرجة أن الحكم منحني إنذاراً، ولم أغضب لأن ما فعلته كان له تأثير كبير على فشل تشواميني في تسديد الركلة بنجاح، وبعدها أصبحت نتيجة الركلات الترجيحية 4-2 لمصلحتنا، وفزنا بالبطولة ورفعنا الكأس.

وأضاف مارتينيز الذي حصل على جائزة أفضل لاعب بالعالم، في استفتاء الكرة الذهبية 2023، أن عصبية تشواميني وتوتره تسببا في فشله، وقلت لنفسي: لو فشل سنصبح أبطال العالم، وهو ما حدث.

وفي المقابل، نقلت شبكة مونت كارلو سبورت عن تشواميني مشاعره عند التقدم لتسديد ركلة الجزاء، إذ قال: ما زالت الواقعة تؤثر بشدة على شخصي، وإن كانت عودتي إلى ريال مدريد سمحت لي بتجاوز الأمر قليلاً، ولكنني ما زلت أفكر فيما حدث، وسأظل أفكر فيه طول العمر.

وتطرق مارتينيز للحديث عن مستقبل «التانجو»، وقال: أتمنى أن أواصل كتابة التاريخ مع منتخب بلادي، وأن أفوز مرة أخرى ببطولة كوبا أميركا التي تقام الصيف المقبل من 20 يونيو إلى 16يوليو.

واعترف مارتينيز بأن الطريق مازال طويلاً أمام المزيد من الإنجازات مع المنتخب، وقال: عندما تكون بطلاً للعالم، وبلغت مستوى معيناً، تزداد طموحاتك، وعليك أن تحافظ على ما حققته، بتقديم الأداء اللائق ببطل عالم.

ويتألق مارتينيز بصورة لافتة هذا الموسم، مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وأسهم في نتائج باهرة، بالفوز مؤخراً على مانشستر سيتي «حامل اللقب»، وأرسنال «الوصيف»، ويحتل حالياً المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بعد 16جولة، ولا يسبقه إلا ليفربول الأول «37 نقطة»، وأرسنال الثاني «36 نقطة».