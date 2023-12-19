إسماعيل أحمد يقدم أوراق اعتماده التدريبية في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

على خطى أبرز النجوم السابقين في كرة القدم من لاعبي خط الدفاع الذين تحولوا لمجال التدريب، بدا إسماعيل أحمد «40 عاماً» المدافع الهداف ونجم وقائد العين السابق، خطواته الثابتة في عالم التدريب مع فرق المراحل السنية باكاديمية «الزعيم»، وصولاً إلى تولي مهمة مدرب الفريق الرديف، الذي يتصدر حالياً ترتيب «دوري المحترفين» تحت 21 عاماً، برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، قبل مباراته المؤجلة من الجولة التاسعة أمام مضيفه خورفكان، والمقررة مساء الخميس على استاد صقر بن محمد القاسمي.

واتجه إسماعيل أحمد اللاعب السابق للزعيم على مدار 12 موسماً على التوالي بدايةً من 2008-2009 وحتى موسمه الأخير 2019-2020، إلى مجال التدريب لينال في العام التالي من تعليقه حذاء اللعب، في 2021 الرخصة الآسيوية (AFC B Diploma) بعد مشاركته في الدورة التدريبية التي نظمها اتحاد الكرة آنذاك بمشاركة عدد من نجوم الكرة الإماراتية، أبرزهم محمد عمر قائد منتخبنا الوطني المُتوّج في «خليجي 18»، عام 2007 ونواف مبارك ومحمد قاسم وعبدالله سهيل وإسماعيل مطر.

وعادة ما يبرز اللاعبون القدامى الذين شغلوا مراكز خط الدفاع والوسط على حساب زملائهم المهاجمين خلال ممارستهم مهنة التدريب، منطلقين من الروح القيادية، حيث ارتدى أغلب المدافعين شارة القيادة في الفرق التي دافعوا عن ألوانها، علاوةً على اعتياد لاعبي الدفاع، على سبيل المثال، رؤية الملعب بشكل كامل، وقراءة تحركات اللاعبين، وهو أمر يساعد كثيراً في مرحلة لاحقة عندما التحول إلى مجال التدريب.

ودعم رصيد الخبرة المهول لنجم دفاع العين السابق، والذي توج مع فريقه بـ 11 لقباً في المسابقات المحلية، علاوة على وصافة مونديال الأندية في 2018، ودوري أبطال آسيا 2016، خلافاً لمشواره المميز مع «الأبيض»، مشواره في مجال التدريب بعدما دشن بدايته ضمن الجهاز الفني لفريق نادي العين المتوج بثنائية دوري، وكأس الشباب تحت 18 عاماً في الموسم الماضي 2022-2023.

وصعد إسماعيل أحمد إلى منصب المدرب الأول في فريق «رديف العين» في الموسم الحالي 2023-2024 -حسب تقارير المباريات الرسمية-، بداية من مباراة شباب الأهلي 3-2 ضمن الجولة الثامنة، خلفاً للهولندي إدوين دي جراف والذي تولى المهمة منذ بداية الموسم، إلى جانب إسماعيل أحمد مدرباً مساعداً.

ونجح العين تحت القيادة الفنية لمدربه الشاب إسماعيل أحمد في استعادة صدارة الترتيب، بحصد 7 نقاط في ثلاث مباريات على التوالي بالفوز على شباب الأهلي «حامل اللقب» بنتيجة 3-2، والتعادل مع اتحاد كلباء «ثالث الترتيب» بنتيجة 1-1، قبل الفوز الأهم في «كلاسيكو الشباب» أمام مضيفه الوحدة 3-2 في قمة الجولة 11.

وتبدو الفرصة مواتية امام إسماعيل أحمد لحصد أولى إنجازاته التدريبية مع «الزعيم»، خلال الموسم الحالي 2023-2024 في رحلة بحث الأخير عن اللقب الغائب في «دوري تحت 21»، حيث يعد العين أكثر الفرق تتويجاً بلقب «دوري الرديف» في 7 مناسبات آخرها موسم 2018-2019.

مشوار «المدرب الشاب»

2008- 2009 الانضمام للعين

2019 -2020 الموسم الأخير كلاعب مع «الزعيم»

أكتوبر 2021 نال رخصة التدريب الآسيوية «B»

2022- 2023 توج ضمن الجهاز الفني للعين بثنائية دوري وكأس الشباب تحت 18

2023- 2024 عُين مدرباً مساعداً لفريق الرديف

نوفمبر 2023 صعد لمنصب المدرب الأول لرديف العين