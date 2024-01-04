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الرياضة

تشجيع الجزائر بـ «نصف التكلفة»

تشجيع الجزائر بـ «نصف التكلفة»
4 يناير 2024 20:30

 الجزائر (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن ألفي مشجع لمنتخب كرة القدم يدفعون فقط 50% من تكاليف تذاكر السفر إلى كوت ديفوار، حيث تقام مسابقة كأس أفريقيا للأمم.
وقال الاتحاد في بيان: في إطار مرافقة و مساندة المنتخب الوطني لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، يُعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم جماهير ومناصري المنتخب الوطني أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى توجيهاته، بخصوص تغطية 50% من تكاليف السفر إلى كوت ديفوار لألفي مناصر «2000» عبر شركة سياحة و أسفار الجزائر «تورينج».
والهدف من هذا القرار السماح لمشجعي فريق «الخضر» ليكونوا قريبين من منتخب بلادهم خلال مباريات هذه المنافسة القارية.
وكما هو الحال دائماً، من المرتقب أن تتعرّض نقاط بيع تذاكر السفر لخطر الاقتحام من قبل المشجعين المتحمسين الذين يرغبون في الحصول على واحدة من 2000 تذكرة والتي ستباع بنصف السعر.
ويشارك المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي تنظم في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.
وكشف بلماضي عن القائمة التي ضمت 26 لاعباً تم اختيارهم لهذه المسابقة الأفريقية الجمعة، ووضعت القرعة الجزائر في المجموعة الرابعة مع أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

كأس أمم أفريقيا
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