طاقم نسائي يدير ودية «الأبيض الأولمبي» والعراق



معتصم عبدالله (دبي)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام ضيفه العراقي 0-4، على استاد حميد الطاير بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الثانية للبطولة الودية الدولية الرباعية، التي شهدت فوز السعودية الأولمبي على نظيره منتخب مصر 2-1 على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

وأنهى «الأبيض الأولمبي» الذي دفع مدربه بمجموعة من عناصر التشكيلة الاحتياطية، الشوط الأول متأخراً بهدف حسين لاوندي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف «أسود الرافدين» ثلاثة أهداف في الحصة الثانية بوساطة منتظر محمد في الدقيقة 70، عمر مجباس في الدقيقة 98، وحسن خالد 91.

أدار المباراة طاقم نسائي بالكامل للمرة الأولى، بقيادة روضة المنصوري «حكم ساحة»، أمل جمال «مساعد أول»، عذارى الحمادي «مساعد ثانٍ»، سارة عبدالله «حكم رابع».

وتصدر منتخب العراق الترتيب العام للبطولة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على مصر 1-0، فيما بقي «الأبيض» الأولمبي برصيد 3 نقاط من فوزه على السعودية 2-0، و«الأخضر السعودي» ثالثاً برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب مصر في المركز الأخير من دون رصيد.

وتختتم منافسات البطولة الودية السبت المقبل حيث يلتقي منتخبنا نظيره منتخب مصر الأولمبي، فيما يلعب «أسود الرافدين» في مواجهة «الأخضر الأولمبي».

وتدخل المشاركة في البطولة الودية الرباعية ضمن استعدادات منتخبات الإمارات والسعودية والعراق لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024، فيما يستعد «الفراعنة» لخوض أولمبياد باريس 2024.