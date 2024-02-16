السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شد الحبل» تدخل قائمة ألعاب دورة ند الشبا

«شد الحبل» تدخل قائمة ألعاب دورة ند الشبا
17 فبراير 2024 00:47

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وسائل إعلام عالمية: «قمة الحكومات» أكدت أهمية التعاون بين الدول لتعزيز بيئة الابتكار
أبوظبي تتزين ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك

تواصل اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة الحادية عشرة التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجو جيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.
وانضمت رياضة «شد الحبل» إلى برنامج منافسات الدورة لأول مرة، وحرصت اللجنة المنظمة على إضافة رياضة شد الحبل لكونها نموذج للعمل الجماعي وروح الفريق الواحد وللإثارة التي تضيفها خصوصاً كونها رياضة منتشرة في الكثير من الدول وفي مختلف القارات، ويمارسها الأفراد من جميع الجاليات في الدولة، وتعتبر من الفعاليات المحببة التي تضيف روح من المنافسة بين المشاركين والحماس لدى الجمهور.
ودعت اللجنة المنظمة منتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في بطولة شد الحبل، حيث يستمر التسجيل للمشاركة في البطولة حتى 7 مارس المقبل، وتتضمن البطولة المنافسة في فئتين هما فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة المجتمعية، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط على أن يتكون الفريق من 12 لاعب مكون من 8 أساسيين و4 احتياط، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المكون من المدرب والإداري والمرشد الذي لا يدخل ضمن الوزن والشد، ويحق لكل فريق تغيير لاعبين بعد نهاية كل شوط، على ألا يقل عدد اللاعبين المشاركين عن 6 أفراد.

شد الحبل
ند الشبا
دبي
دورة ند الشبا الرياضية
دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية
رمضان
مجمع ند الشبا الرياضي
آخر الأخبار
وزير خارجية الصين وانغ يي يلتقي نظيره الأميركي بلينكن
الأخبار العالمية
وزير خارجية الصين يوجه تحذيراً للدول الغربية
اليوم 18:21
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
الرياضة
توخل: كين يفتقد «الرضا»!
اليوم 18:14
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في أفدييفكا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في الجبهة الشرقية
اليوم 18:06
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
الرياضة
نصري: سان جيرمان لن يذهب بعيداً في «الأبطال»!
اليوم 17:52
أبوظبي
علوم الدار
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©