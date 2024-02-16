«شد الحبل» تدخل قائمة ألعاب دورة ند الشبا

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة الحادية عشرة التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجو جيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وانضمت رياضة «شد الحبل» إلى برنامج منافسات الدورة لأول مرة، وحرصت اللجنة المنظمة على إضافة رياضة شد الحبل لكونها نموذج للعمل الجماعي وروح الفريق الواحد وللإثارة التي تضيفها خصوصاً كونها رياضة منتشرة في الكثير من الدول وفي مختلف القارات، ويمارسها الأفراد من جميع الجاليات في الدولة، وتعتبر من الفعاليات المحببة التي تضيف روح من المنافسة بين المشاركين والحماس لدى الجمهور.

ودعت اللجنة المنظمة منتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في بطولة شد الحبل، حيث يستمر التسجيل للمشاركة في البطولة حتى 7 مارس المقبل، وتتضمن البطولة المنافسة في فئتين هما فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة المجتمعية، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط على أن يتكون الفريق من 12 لاعب مكون من 8 أساسيين و4 احتياط، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المكون من المدرب والإداري والمرشد الذي لا يدخل ضمن الوزن والشد، ويحق لكل فريق تغيير لاعبين بعد نهاية كل شوط، على ألا يقل عدد اللاعبين المشاركين عن 6 أفراد.