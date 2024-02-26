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الرياضة

ميسي يتقدم المرشحين لجائزة لوريوس

ميسي يتقدم المرشحين لجائزة لوريوس
26 فبراير 2024 17:40

 
لندن (د ب أ)

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تصدر ليونيل ميسي، وماكس فيرستابن، ونوفاك ديوكوفيتش، وميكايلا شيفرين، ومنتخب ألمانيا لرجال كرة السلة، قائمة المرشحين للفوز بجوائز حفل لوريوس في عام 2024.
ويتنافس ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، والفائز بالجائزة في عام 2023، مع ماكس فيرستابن بطل سباقات «الفورمولا-1»، ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على جائزة أفضل رياضي في العام. وتضم القائمة أيضاً موندو دوبلانتيس، ونوح لايلز بطلي العالم في ألعاب القوى في عام 2023، إضافة إلى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
وعلى مستوى السيدات يتنافس على جائزة أفضل رياضي في العام كل من بطل التزلج الأميركية شيفرين، والبولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم لتنس السيدات، والإسبانية أيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم لكرة القدم في 2023، وشيريكا جاكسون بطل العالم في ألعاب القوى للعام الماضي.
ويتنافس منتخب ألمانيا رجال لكرة السلة الفائز ببطولة العالم، بعد إقصاء أميركا في الدور قبل النهائي، مع كل من فريق ريد بول بطل سباقات «الفورمولا-1»، ومنتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات على جائزة فريق العام.
وتم ترشيح الأميركية سيمون بايلز التي عادت للمشاركة في بطولات الجمباز بعد غياب عامين للاعتناء بصحتها العقلية والفائزة بأربع ذهبيات في بطولة العالم 2023 لجائزة عودة العام.
ويقام حفل توزيع جوائز لوريوس سنويا لتكريم الأفراد والفرق وكذلك الإنجازات الرياضية على مدار العام.

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم 2022
ماكس فرستابن
ديوكوفيتش
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