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الرياضة

«النواخذة» يستعيد المركز الثالث في «دوري الأولى»

«النواخذة» يستعيد المركز الثالث في «دوري الأولى»
25 مارس 2024 00:29

 
معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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استعاد دبا المركز الثالث سريعاً من الظفرة، بالفوز على ضيفه جلف أف سي 1-0، في ختام «الجولة 25» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي شهدت فوز يونايتد على التعاون 1-0، وتخطي الفجيرة عقبة الجزيرة الحمراء 4-1، فيما تغلب العربي على مضيفه مسافي 2-1.
وسجل عامر عمر هدف «النواخذة» الوحيد في المواجهة أمام جلف أف سي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط، استعاد بها المركز الثالث في الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين أمام الظفرة «الرابع»، والفائز بدوره في الجولة ذاتها على الرمس 3-0.
وعلى استاد مدينة دبي الرياضية سجل المدافع الإيفواري مالك أتاندا هدف يونايتد الوحيد في المواجهة أمام ضيفه التعاون، والتي انتهت بفوز «أصحاب الأرض» 1-0، ورفع يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، مقابل 33 نقطة للتعاون «المتراجع» إلى المركز التاسع.

 

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