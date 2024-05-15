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الرياضة

كأس رئيس الدولة.. تغييرات جوهرية في 4 عقود

كأس رئيس الدولة.. تغييرات جوهرية في 4 عقود
15 مايو 2024 18:13

 
معتصم عبدالله (دبي)

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مر مجسم «البطولة الأغلى» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على مدار أكثر من أربعة عقود، وصولاً إلى النسخة الحالية «47ّ»، بالكثير من التغييرات في شكل تصميم «الكأس»، وتغيرت على مدار العقود الماضية هوية الأبطال، والتي ضمت 12 نادياً، في الوقت الذي بقيت فيه لحظة التتويج ومعانقة الكأس هي الأهم في تاريخ أي كل لاعب، وحلم كل الأندية.
ومنذ أول نسخة في موسم 1974- 1975 للكأس التي كانت «هدية» من مكتب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تغير تصميم «الكأس» لأكثر من مرة، بداية من التصميم الأول، الذي حمل شكل «الرقم 7» بعدد إمارات الدولة، واللونين الأصفر «رمز الصحراء»، والقاعدة «الزرقاء» التي ترمز إلى البحر.
واستمر التغيير في شكل «الكأس الأغلى»، في الحقبة الحديثة، خلال العقدين الماضيين، وأبرزها في أبريل 2019، حيث حوى التصميم الجديد إدراج أبرز المعالم وألوان علم الدولة، وأشرف على تصميم الكأس شركة جرانيت ماكدونالدز ومقرها في لندن.
وبلغ طول «الكأس الأغلى» 60 سم وبوزن 9250 جراماً، فيما تمت صناعتها من الفضة الخالصة التي تمثل الجزء الرئيسي، والمطلية بالذهب عيار 24 بوزن كلي 6280 جراماً، وعيار 18 بوزن 1266 جراماً، والجزء الأخير عبارة عن شعار دولة الإمارات.
واحتوى الجزء العلوي من الكأس على ثماني لوحات زجاجية بالألوان الأربعة لعلم الإمارات، وتضمن تصميم الكأس أشكالاً لأبرز المعالم في الدولة، وهي مسجد الشيخ زايد، وقصر الإمارات، وبرج خليفة، ومتحف اللوفر أبوظبي.
وفي 2020 أطلق اتحاد الكرة الشعار الجديد لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 49، وجاءت فكرته لتمثل الهوية الإعلامية الرسمية لدولة الإمارات، المستوحى من شكل الكأس الأغلى، واحتوى الشعار على 7 خطوط في المنتصف تمثل الإمارات الـ7 موشحة بألوان العلم، فيما رمز الخطان الجانبيان إلى سواعد أبناء وبنات الإمارات المساهمة في مسيرة التفوق.
وفي انتظار نهائي الموسم الحالي 2023- 2024، والذي يجمع النصر والوصل، كشف اتحاد الكرة عن التصميم الجديد لكأس مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يأتي إيماناً بأهمية البطولة الأغلى، التي تتجسد فيها قيم المجتمع الإماراتي، وهذا الحدث المتميز مناسبة وطنية يحتفي بها الشعب والمقيمون، وتُمثل فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وكُتب على التصميم الجديد للكأس النشيد الوطني الإماراتي، الذي يُعّبر عن الروح الوطنية، ويُحفز على العمل من أجل دولة الإمارات وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها.
تم تصنيع الكأس بسواعد إماراتية، حيث يبلغ وزنها 6 كيلو جرامات، وارتفاعها 62.5 سم، وعرضها 42 سم، وعرض قاعدة الكأس 22.5 سم، ومصنوعة من نواة التمر المعاد تدويره، وحفر عليها شعار اتحاد كرة القدم، فيما هيكل الكأس مصنوع من الألومنيوم، وتتزين الكأس بعبارات النشيد الوطني «عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا».

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