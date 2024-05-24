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الرياضة

جيرو يعتزل دولياً بعد «يورو 2024»

جيرو يعتزل دولياً بعد «يورو 2024»
24 مايو 2024 15:28

 
باريس (أ ف ب)

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أكّد الهدّاف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو اعتزاله الدولي بعد نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف.
قال جيرو (37 عاماً) الذي خاض 131 مباراة دولية، وسجل 57 هدفاً، في مقابلةٍ مع صحيفة «ليكيب» الرياضية، إن نهائيات كأس أوروبا ستكون «آخر بطولة دولية».
وأضاف «بصراحة، يجب أن أقول إن هذه ستكون آخر بطولة لي مع المنتخب الفرنسي، بالطبع، سأفتقد ذلك كثيراً، لكن أعتقد أنه بعد كأس أوروبا، سيكون الوقت قد حان للتوقف مع المنتخب وترك المجال للشباب».
ويعتقد مهاجم ميلان الإيطالي الذي سينضم إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي في 30 يونيو المقبل أنه «لا زال لديّ عامان جيدان» في مسيرته الكروية، «لكن بالنسبة لمنتخب فرنسا، في رأيي، سيكون الأمر قد انتهى».
وتابع مهاجم أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين ومونبلييه السابق «بدأ الشعور بثقل السنوات وفكرت جيداً في الأمر، اللعب كل ثلاثة أيام أصبح أكثر تعقيداً، خاصة على هذا المستوى، لن أذهب إلى هناك (لوس أنجلوس) لأكون سائحاً، لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي».
وخاض جيرو أولى مبارياته الدولية في نوفمبر 2011 خلال لقاءٍ وديٍّ مع الولايات المتحدة انتهى بفوز منتخب «الديوك» بهدفٍ دون رد، وذلك قبل بضعة أشهرٍ من فوزه بلقب الدوري الفرنسي مع مونبيلييه، أوّل ألقابه الكبيرة.
وتُوّج جيرو بلقب مونديال روسيا 2018، كما وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي مونديال قطر 2022 ونهائي كأس أوروبا 2016.
وحطّم المهاجم المخضرم الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية مع المنتخب الفرنسي المسجّل باسم تييري هنري (51 هدفاً)، وذلك بهدفه في مرمى بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

 

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