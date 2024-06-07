مدرب الجزائر: خسرنا مباراة مهمة وعلينا أن نبقى إيجابيين



الجزائر (د ب أ)

عبّر فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم عن خيبته الكبيرة لخسارة «الخضر» أمام ضيفهم منتخب غينيا 2-1، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ولحقت غينيا بالجزائر في صدارة المجموعة السابعة، ولهما 6 نقاط.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «خسرنا مباراة مهمة ونحن حزينون لذلك، رغم أننا سيطرنا عليها، ولم نسجل الفرص التي أتيحت لنا، بالمقابل ارتكبنا أخطاء فردية كلفتنا هدفين. أهنئ منتخب غينيا الذي لعب بأفكاره وبأسلوبه على الفوز».

وأضاف:«يجب أن نبقى إيجابيين، وعلينا استعادة قوانا البدنية والنفسية لأننا سنلعب أمام يوغندا، واجهنا منافسا اعتمد على مدافعين أقوياء بدنيا كان صعبا علينا التوغل من الوسط». وتابع: «تتبقى لنا 7 مباريات منها مباراة العودة أمام غينيا، وعلينا أن نجمع أكبر عدد من النقاط. الآن علينا إيجاد اللاعبين الجاهزين، بدنياً ونفسياً لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا».

وأكد بيتكوفيتش، تحمله لمسؤولية الخسارة لأنه في حال الخسارة يسهل انتقاد خيارات المدرب، لافتاً إلى أنه يتحمل مسؤولية الخسارة كاملة مثلما اعتاد على ذلك في كل مرة. وألمح إلى إمكانية ارتكابه أخطاء وأنه لم يكن بوسعه الدفع بإسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي إلى جنب رامز زروقي، ونبيل بن طالب.

كما رفض الخوض في مسألة عدم استدعائه محرز وسليماني، وبلايلي، مؤكداً أنه ليس هناك أي إبعاد لأي لاعب. ومن جهته، وصف عيسى ماندي، مدافع فياريال الإسباني الخسارة بـ«الخيبة الكبيرة»، رغم العمل الكبير الذي سبق المباراة المهمة في سباق التأهل، موضحاً أن المنتخب الجزائري لم يلعب المباراة التي كان يجب أن يلعبها.

واستطرد يقول:« تلقينا هدفين عن طريق كرتين ثابتتين، الآن علينا تصحيح الأخطاء تحسبا لما هو قادم». واعترف ريان آيت نوري، مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي بافتقاد زملائه للفعالية وللحسم، متمنياً تصحيح الأوضاع بداية من المباراة المقبلة. واختتم:«علينا أن ننهض سريعاً من هذا السقوط، وإن شاء الله سنتدارك في المباراة المقبلة».