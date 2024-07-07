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الرياضة

لامين يامال.. «النجومية» من «العين» إلى «العالمية»

لامين يامال.. «النجومية» من «العين» إلى «العالمية»
7 يوليو 2024 10:00

مراد المصري (أبوظبي)
يتصدر النجم الإسباني الواعد يامين لامال، المشهد في نهائيات أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، كما أصبح أصغر لاعب يشارك في هذه البطولة قبل أن يتم عامه السابع عشر، وما يمكن أن يلفت الانتباه أن أول مشاركة دولية له خارج حدود بلاده، تعود إلى نحو أربع سنوات فقط، عندما تواجد رفقة برشلونة في العين، للمشاركة في بطولة «الليجا» للواعدين، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي ورابطة الدوري الإسباني.

 


وظهر يامال في تلك البطولة الدولية الأولى في مسيرته، والتي كانت مخصصة للفئة السنية تحت 13 عاماً، وأقيمت على استاد هزاع بن زايد خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من عام 2019، وكان وقتها يبلغ من العمر 12 عاماً، حيث شارك في فوز «البلوجرانا» في دور المجموعات على يوفنتوس 4-2، والعين 5-0، والتعادل مع ريال بيتيس 1-1، قبل الخروج من ربع النهائي أمام إشبيلية بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.

 

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وانطلق اللاعب الذي ينطق اسمه بالعربية «الأمين جمال» بالنظر لأصوله المغربية، سريعاً بعد تلك المشاركة، لينضم إلى صفوف منتخبات الفئات السنية الإٍسبانية، ونال فرصة الانضمام لتدريبات الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز في صيف عام 2022، حيث شارك في نهاية هذا الموسم ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يظهر في مباراة في الدوري الإسباني في سن 15 عاماً و290 يوماً، وخامس أصغر لاعب في تاريخ المسابقة بأكملها، ثم حصل في الموسم التالي على فرصة اللعب مع الفريق الأول بشكل أكبر، وفي نفس العام لعب أول مبارياته الدولية مع المنتخب الإسباني الأول في مسيرة تسير بسرعة صاروخية.
ويتطلع اللاعب للاحتفال بعيد ميلاده الـ 17 بطريقة نموذجية، وهو الذي يحتفل بهذه المناسبة قبل يوم واحد من المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا الحالية، وذلك مع ترقب مواجهة منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي يوم غدٍ في ميونخ.

لامين يامال
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