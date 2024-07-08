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الرياضة

«اليونايتد» يعثر على «المهاجم المطلوب»!

«اليونايتد» يعثر على «المهاجم المطلوب»!
8 يوليو 2024 18:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي بشدة من التعاقد مع مهاجم جديد، لتدعيم فريقه مع بداية الموسم المقبل، في ظل احتمالات رحيل الإنجليزي ماركوس راشفورد، وعدم الرضا التام حتى الآن عن المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند من جانب الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني، الذي تم تجديد الثقة به واستمراره مع الفريق في الموسم الجديد، إذ إن هذا الأخير بدا وكأنه عثر على «ضالته المنشودة».
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن المهاجم الجديد هولندي الجنسية، ويُدعى جوشوا زيركزي «23 عاماً»، ويلعب لنادي بولونيا الإيطالي، وتبلغ قيمة التعاقد معه 40 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، الذي يمتد إلى صيف 2026.
وبدأ زيركزي منعطفاً مهماً في مسيرته الكروية عندما استدعاه رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حالياً في ألمانيا، ولكنه لم يشارك إلا لمدة 3 دقائق فقط خلال مباراة هولندا أمام تركيا في ربع نهائي البطولة.
ولعب جوشوا زيركزي لفرق الشباب في فينورد وبايرن ميونيخ، وبدأ مسيرته الاحترافية في البايرن عام 2019.
وقدم زيركزي أفضل أداء له خلال الموسم المنتهي مع ناديه الإيطالي، حيث سجل 11هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى في 34 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي، وتأهل فريقه بولونيا للمرة الأولى منذ 1964، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكان تألقه في الموسم المنتهي وراء اختيار كومان له للمنتخب «البرتقالي»، إذ إنه أبدى إعجابه الشديد به، ولم يتردد في ضمه، لتكون أول بطولة كبرى يشارك فيها.

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