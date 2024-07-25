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الرياضة

الأرجنتين تشكو أحداث مباراة المغرب لـ«الفيفا»

الأرجنتين تشكو أحداث مباراة المغرب لـ«الفيفا»
25 يوليو 2024 12:12

 
سانت إتيان (د ب أ)

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تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بشكوى للاتحاد الدولي «الفيفا»، بعد البداية المضطربة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
وبعدما اقتحمت الجماهير المغربية أرض الملعب، في المباراة التي أقيمت مع بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد، توقفت المباراة لفترة طويلة قبل وقت قصير من نهايتها، وبعدها تم إلغاء هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني.
وطالب الاتحاد الأرجنتيني من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي اتخاذ إجراء بشأن الواقعة، التي وصفها بأنها «حادث خطير».
وكانت المباراة أمام المنتخب المغربي التي أقيمت في سانت إتيان انتهت بشكل فوضوي. وكان المنتخب الأرجنتيني سجل هدفاً كان يعتقد أنه هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع.
ولكن لم تستكمل المباراة لأن الجماهير المغربية اقتحمت الملعب في الوقت بدل الضائع. ولوقت طويل لم يتضح ما إذا كانت المباراة انتهت أم أنها توقفت.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف الذي جعل النتيجة 2-2 تم التحقق منه بسبب احتمالية وجود تسلل، وذلك باستخدام تقنية الفيديو.
رد فعل ليونيل ميسي: «غير عادي» بعد تقريباً ساعتين، عاد الفريقان للملعب، وقام الحكم جلين نيبرج بتعديل النتيجة من 2-2 إلى 2-1 بعد مشاهدة لقطات الفيديو، وسمح باستكمال الدقائق الثلاثة المتبقية من اللعب، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز المغرب 2-1.
قال مدرب منتخب الأرجنتين خافيير ماسكيرانو: «ما حدث في الملعب كان فضيحة». وتفاعل أيضاً نجم الأرجنتين ليونيل ميسي بكتابة تعليق «غير عادي» على إنستجرام، مصحوباً برمز تعبير لوجه بعيون واسعة تعبيراً عن الدهشة.
وذكر منظمو الأولمبياد أنهم سيحققون في هذه الأحداث، وأكدوا أنهم يريدون أن يفهموا الأسباب، وأن يستخلصوا النتائج اللازمة، لتفادي ما حدث فيما تبقى من مباريات في دورة الألعاب الصيفية.

الأرجنتين
المغرب
الفيفا
ليونيل ميسي
باريس
أولمبياد باريس 2024
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