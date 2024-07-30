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الرياضة

المغرب يعبر العراق إلى دور الثمانية في «أولمبياد باريس»

فرحة لاعبي المنتخب المغربي
30 يوليو 2024 21:37

باريس (د ب أ)

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تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024 بفضل فوزه المثير على نظيره العراقي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.
وحسم أسود الأطلس الفوز في شوط المباراة الأول الذي شهد تسجيله ثلاثة أهداف، ليحقق فوزه الثاني في البطولة مقابل هزيمة واحدة. 
وافتتح أمير ريتشاردسون التسجيل للمغرب في الدقيقة 19 من ضربة رأس مستغلاً عرضية متقنة من أشرف حكيمي. ونجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 28 من متابعة لكرة ارتدت له داخل منطقة الجزاء ليسدد بسهولة في الشباك.
وأضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة 36 عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. 
وافتتح منتخب المغرب مشواره الأولمبي بفوز مفاجئ على الأرجنتين 2 1/ حيث سجل رحيمي هدفي الفوز للفريق، لكن في المباراة الثانية خسرت المغرب بشكل مفاجئ أيضاً أمام أوكرانيا 2-1 وبدأ منتخب العراق أيضاً مشواره في باريس بالفوز على أوكرانيا 2-1 لكن سقط في الجولة الثانية على يد الأرجنتين 3-1.

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