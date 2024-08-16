برونو متفائل بمستقبل «الشياطين» وعينه على «البريميرليج»



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف البرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، و«كابتن» الفريق، النقاب عن أنه تلقى عروضاً مغرية من أندية أخرى كثيرة، قبل أن يوقع عقداً جديداً مع «الشياطين الحمر»، يبقيه في «أولد ترافورد» حتى «صيف 2027»، مع إمكانية مده سنة إضافية.

ومنذ انتقال برونو فيرنانديز إلى «اليونايتد» في 2020، قادماً من سبورتنج لشبونة، وهو يُعتبر عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق.

وكانت هناك شائعات هذا الصيف، تفيد بأنه مطلوب في بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وعدد من الأندية السعودية، حيث كانت إدارة «اليونايتد» على استعداد وقتها لبيعه، إذا تلقى مبلغاً مناسباً، مقابل الاستغناء عن خدماته.

وفي حديث لشبكة «إسبن برازيل»، بعد تجديد الثقة به في «اليونايتد»، قال بورنو: «هذه الثقة بالغة الأهمية بالنسبة لي، حتى وإن كنت اقتربت من أندية أخرى، لأن إدارة النادي كانت تضع في اعتبارها، إمكانية أن تكون لي رغبة في الرحيل، لأنني بالفعل كنت أملك عروضاً حقيقية».

وأضاف: «أثبت النادي بأنه في حاجة إلى جهودي، في هذه الفترة الحرجة التي حدثت فيها تغييرات كثيرة في صفوف اللاعبين برحيل البعض، وعقد صفقات جديدة، وآمل أن تكون مفيدة، والتي تعني أن النادي يرغب في التعامل مع الأمور بطريقة مختلفة عن المواسم السابقة».

وأشار برونو إلى أنه يبذل أقصى جهده من أجل حمل «اليونايتد» إلى منصات التتويج، معرباً عن أمله في المنافسة بقوة على لقب «البريميرليج» وحصده، بعد أن غاب عن «الشياطين الحمر» منذ موسم 2012-2013.

وأعرب فيرنانديزعن تأييده ومساندته للمدير الفني الهولندي إيريك تن هاج، مؤكداً قدرته على قيادة الفريق نحو الألقاب والبطولات، رغم الفترة الصعبة الماضية، والتي لم تكن الأفضل بالنسبة له.

وقال: أعتقد أن مستقبل تن هاج مع «اليونايتد» مشرق، بعد هذه التغييرات التي تمت على قوام الفريق، وهذا ما دفعني للبقاء، رغم عروض الأندية الأخرى التي كانت مهتمة بالحصول على خدماتي، ولكن أشعر بأنني في أحسن حال هنا، وأنني محبوب، وأحظى باحترام الجميع.