رودي يغيب عن «السيتي» أمام تشلسي



لندن (أ ف ب)

يفتقد مانشستر سيتي بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الأخيرة لخدمات لاعب وسطه المتألق الإسباني رودري في مواجهته أمام تشيلسي افتتاحاً، وفقاً لما أعلن مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا.

وعاد رودري «28 عاماً» أخيراً إلى الحصص التدريبية بعدما أصيب في فوز منتخب بلاده أمام إنكلترا 2-1 في نهائي كأس أوروبا.

وفي حين يأمل جوارديولا (53 عاماً)، أن يكون الثلاثي فيل فودن وجون ستونز وكايل ووكر الذي عاد إلى التمارين منتصف الأسبوع الحالي، بعد إجازة مطولة عقب النهائي القاري جاهزاً للمباراة في ملعب «ستامفورد بريدج»، لم يتم منح الضوء الأخضر لرودري للعودة إلى «المستطيل الأخضر».

وعندما سُئل إذا ما كان رودري سيلعب أمام تشيلسي الأحد، قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي «لا توجد فرصة»، إنه يتدرب الآن، لا أعرف، لم أره بعد، إنه يشعر بأنه في حالة جيدة، علينا أن نرى كيف يشعر بعد التدريب».

وأضاف عن فودن وستونز ووكر «أنا متأكد من أنهم لن يكونوا جاهزين للعب لمدة 90 دقيقة، ربما نعم، أو ربما 15 دقيقة».