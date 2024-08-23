الإنتر وميلان.. «الخروج من الدوامة»



روما (د ب أ)



يسعى إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتجاوز تعثره في المباراة الأولى في الموسم الجديد، من خلال الفوز في المرحلة الثانية على ضيفه ليتشي «السبت».

وتعادل الإنتر في الجولة الأولى خارج ملعبه مع جنوه 2-2، ليهدر نقطتين في مستهل مشواره للحفاظ على لقبه الذي تُوج به الموسم الماضي.

وكانت المباراة الأولى أمام جنوه صعبة، حيث نجح فريق المدرب ألبيرتو جيلاردينو في فرض التعادل على الإنتر، الذي سجل له المهاجم الفرنسي ماركوس تورام هدفين في تلك المباراة. وسيحاول الإنتر استغلال الحالة السيئة لليتشي، الذي بدأ بشكل غير موفق من خلال هزيمته برباعية على أرضه وبين جماهيره أمام أتالانتا.

وسيعمل لوكا جوتي، المدير الفني لفريق ليتشي، على محاولة استغلال تعثر الإنتر في الجولة الأولى، رغم صعوبة المهمة. وتولى جوتي مهمة تدريب ليتشي في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، حيث حل محل المدرب السابق روبيرتو دافيرسا.

من جانبه، سيكون التعويض أيضاً هدف ميلان، الغريم التقليدي لإنتر، حينما يلعب على أرضه ووسط جماهيره أمام بارما الصاعد الجديد للمسابقة، السبت.

وتعادل ميلان في المرحلة الافتتاحية مع ضيفه تورينو 2-2، حيث عاد بصعوبة بعد تأخره بهدفين، ليسجل له ألفارو موراتا ونوا أكافور هدفين أنقذا به الفريق من الهزيمة.

وسيكون الأسبوع الجاري حاسماً بالنسبة لميلان من كافة النواحي، حيث سيتعرف الفريق على منافسيه في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد من خلال القرعة التي ستقام يوم الخميس المقبل، وكذلك سيحسم بعض الصفقات التي اقترب من ضمها قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويدخل البرتغالي باولو فونسيكا المباراة بهدف تحقيق الفوز الأول له مدرباً لميلان، بعد أن تولى المهمة خلفاً للمدرب السابق ستيفانو بيولي. من جانبه، تعادل بارما في الجولة الأولى مع ضيفه فيورنتينا 1-1، في نتيجة تعد جيدة بالنسبة للمدرب فابيو بيتشيا، والذي قاد الفريق للصعود لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم. وفي مباراة أخرى، سيحاول يوفنتوس، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 36 لقباً، الوصول للنقطة السادسة، حينما يحل ضيفاً على هيلاس فيرونا، في ختام الجولة يوم الاثنين المقبل.

وبدأ يوفنتوس الموسم بشكل رائع، من خلال الفوز بثلاثية على ضيفه كومو، الصاعد الجديد، في أول ظهور للمدرب تياجو موتا على رأس الإدارة الفنية للفريق الملقب بـ «السيدة العجوز».

ولفت يوفنتوس الأنظار إليه من خلال لاعبه الصاعد البلجيكي صامويل مبينجولا، الذي سجل أولى أهداف يوفنتوس في المباراة وفي الموسم وكذلك في عهد تياجو موتا القادم لخلافة أليجري بعد موسم رائع مع بولونيا.

ومثلما سيكون الأسبوع الحالي حاسماً لميلان أوروبياً، وعلى مستوى الانتقالات، سيكون الأمر كذلك بالنسبة ليوفنتوس الذي عاد مجددا للبطولات الأوروبية، بعد غيابه الموسم الماضي عن دوري أبطال أوروبا، بفعل احتلاله المركز السابع في الدوري الموسم قبل الماضي، بعدما احتل المركز الثالث في الموسم الماضي.

وربما يودع يوفنتوس، لاعبه فيدريكو كييزا الذي سيرحل عن الفريق في الأيام المقبلة، في ظل مفاوضات مكثفة لضمه من جانب برشلونة الإسباني وإنتر ميلان.

ومثلما سيكون هناك لاعبون راحلون، سيحاول يوفنتوس اقتناص بعض الصفقات في الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات.

على الجانب الآخر، يطمح فيرونا لاستغلال حالة الفرحة والحماس داخل الفريق، بعد الفوز بثلاثية على نابولي في الجولة الماضية، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة صعبة سيتسلح فيها الفريق بعاملي الأرض والجمهور.

وفي باقي مباريات المرحلة الثانية، يلتقي أودينيزي مع لاتسيو، ومونزا مع جنوه غداً، فيما سيلعب فيورنتينا مع فينزيا وتورينو مع ضيفه أتالانتا، ونابولي مع ضيفه بولونيا، وروما مع ضيفه إمبولي الأحد، ويواجه كالياري ضيفه كومو يوم الاثنين القادم.