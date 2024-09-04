فينسيوس يطالب بسحب تنظيم مونديال 2030 من إسبانيا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتعرض النجم البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد، منذ مجيئه إلى إسبانيا، لاستفزازات عنصرية من بعض الجماهيرفي الملاعب الإسبانية، ولا يحظى بالإجماع بسبب لون بشرته، وكثيراً ما يسمع صافرات الاستهجان في المدرجات خلال مباريات «الليجا».

ويناضل فينسيوس المرشح لجائزة الكرة الذهبية عن 2024، من أجل تغيير هذا الوضع ويصمم على خوض المعركة حتى النهاية، بل إنه طالب منظمي كأس العالم 2030، المقرر إقامتها في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بسحب التنظيم من إسبانيا عقاباً لها على عدم قدرتها على حسم مسألة العنصرية في ملاعبها.

وفي حديث لشبكة «CNN» قال فينسيوس، الذي يخشى حدوث الأسوأ خلال السنوات المقبلة، إنه رغم شعوره بأنه «على راحته» في هذا البلد، إلا إنه يعاني من عنصرية بعضهم، ووصف ذلك بأنه شيء معقد.

ويدرك فينسيوس في الوقت نفسه إن الإسبان بوجه عام ليسوا عنصريين ولكن هناك «مجموعة صغيرة» تفسد «صورة» البلاد بتصرفاتها الخرقاء، ولا ينسى فينسيوس الهجمات العنصرية التي راح ضحيتها خلال مباراة فريقه أمام فالينسيا الموسم الماضي، وإن كان ثمّن الموقف الحازم الذي اتخذته سلطات الليجا تجاه هذه التصرفات.

واعترف فينسيوس بأن الغالبية في إسبانيا ليسوا عنصريين ولكن تلك المجموعة الصغيرة هي التي تشوه صورة إسبانيا وتلحق الضرربها، غير إنه اعترف في الوقت نفسه بأنه يعيش فيها حياة طيبة ويحب أن يكون موجوداً فيها على الدوام، ويحب ريال مدريد، ويأمل أن تتوافر له أفضل الظروف المعيشية مع أسرته.

ويؤكد فينسيوس في حديثه لـ «CNN» إنه يبذل كل مافي وسعه من أجل تغيير هذا الوضع، وإنه لن يهدأ له بال حتى تختفي العنصرية تماماً من الملاعب الإسبانية.