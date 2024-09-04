5 «قمم عربية» في واجهة تصفيات «آسيا المونديالية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار في الجولتين الأولى والثانية، ضمن الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى 5 «قمم عربية» تجمع منتخبات قطر والإمارات، العراق وعُمان، الأردن والكويت، فلسطين والأردن، والكويت والعراق، والتي تُلعب اليوم والثلاثاء المقبل.

ويشهد الدور الثالث للتصفيات الآسيوية، مشاركة 18 منتخباً، وزعت على ثلاث مجموعات، من بينها 9 «منتخبات عربية» تشمل الإمارات وقطر «المجموعة الأولى»، عمان، فلسطين، الأردن، الكويت، العراق «المجموعة الثانية»، السعودية والبحرين «المجموعة الثالثة».

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع بملحق قاري، بينما ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.

ويلتقي في الجولة الأولى للتصفيات مساء اليوم، منتخب قطر أمام ضيفه الإمارات على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن المجموعة الأولى، ويستضيف ملعب البصرة الدولي مواجهة منتخب العراق المصنف 55 عالمياً أمام ضيفه منتخب عُمان المصنف 77 عالمياً، ضمن المجموعة الثانية والتي تشهد أيضاً لقاء الأردن والكويت على استاد عمان الدولي، حيث يقود «النشامى» المدرب جمال سلامي الذي تولى المهمة خلفاً لحسين عموتة، فيما يشرف على «الأزرق» فنياً مدربه الجديد خوان أنطونيو بيتزي، الذي خلف بدوره روي بينتو المدرب السابق للكويت.

وتتواصل «القمم العربية العربية»، في الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية مساء الثلاثاء المقبل، بمباراتي فلطسين والأردن والتي تُلعب في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والكويت والعراق على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن المجموعة الثانية.

يذكر أن المنتخبات العربية ضمنت حسابياً بطاقة على الأقل في نهائيات مونديال 2026، التي يشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى، بعد وقوع خمسة منتخبات عربية في المجموعة الثانية، إلى جانب كوريا الجنوبية صاحبة أفضل إنجاز آسيوي في تاريخ المونديال، عندما حلت رابعة على أرضها في 2002.