«الأبيض» يعتمد عنصر المفاجأة أمام «العنابي» في تصفيات المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل منتخبنا الوطني مباراته المرتقبة أمام شقيقه القطري، ضمن افتتاح مشوار تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة لمونديال 2026، على استاد أحمد بن علي «المونديالي» بالدوحة عند الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، بدوافع كبيرة، ورغبة أكبر في تحقيق تطلعات جماهير الكرة الإماراتية وإسعاد الشارع الرياضي بإنجاز تأخر منذ تأهل الأبيض إلى مونديال 1990 بإيطاليا، ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع لتصفيات إضافية في المرحلة الرابعة.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة لدى جماهير الكرة الإماراتية، كونها تعد ديربياً خليجياً في المقام الأول، فضلاً عن وجود رغبة بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام العنابي، بعد تفوق الأخير في السنوات الماضية، والتطور الفني الذي دخل على أدائه.

واستغل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة باولو بينتو، معسكر الإعداد للتصفيات والذي دخله المنتخب في أبوظبي منذ السبت الماضي، للوقوف على جاهزية جميع العناصر التي تم استدعاؤها بالقائمة، وقرر المدرب اصطحاب 28 لاعباً رغم أن قائمة المباراة تضم 26 لاعباً فقط.

يعمد بينتو على تحضير عنصر المفاجأة في تشكيلة اليوم أمام قطر، لا سيما بعد أن قام باستدعاء 3 وجوه جديدة دخلت للمنتخب لأول مرة، للاعبين موهوبين في أندية أوروبية، وهم عدلي محمد حارس المرمى، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكانزي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي، وجونيور ندياي مهاجم مونبلييه الفرنسي.

وأدخل بينتو عدة تغييرات على تشكيلة الأبيض، لتختلف عن مشوار الفريق في تصفيات المرحلة الثانية، بالإضافة للفريق الذي شارك به في كأس آسيا بالدوحة يناير الماضي، ولكنه احتفظ بقوام العمود الفقري لتشكيلة المنتخب.

ويغيب عن المنتخب سلطان عادل لعدم الجاهزية الفنية، وسيكون الخيار الأول للأبيض هو الدفع بكايو كانيدو لقيادة الهجوم ومن خلفه فابيو ليما بالجهة اليمنى والمفاضلة بين يحيى الغساني وعلي صالح للجبهة اليسرى.

ويتوقع أن يلعب الأبيض بطريقة متوازنة تميل للتأمين الدفاعي، وعدم الاندفاع الهجومي أمام المنتخب القطري الذي يمتلك أسلحة هجومية قوية، وفي المقابل سيتم إجراء تعديلات على تشكيلة المنتخب دفاعياً بعد استدعاء كوامي أتون صاحب المستوى المتميز مع الزعيم والخبرات التراكمية الكبيرة، حيث سيكون خياراً إضافية لتعزيز القوة الدفاعية لتشكيلة المنتخب الوطني أمام الهجوم القطري، إلى جانب خليفة الحمادي وعبد الله إدريس وزايد سلطان.

وسيجري بينتو بعض التغييرات التكتيكية في مراكز وتكليفات بعض اللاعبين، بهدف اللعب بطريقة الهجوم المرتد، والتراجع لتأمين الدفاع والسيطرة على منطقة الوسط، عبر الدفع بيحيى نادر إلى جانب محمد عباس لتشكيل العمق المطلوب في التصدي لبناء الهجمات للمنافس، ولا خلاف على الدفع بخالد عيسى في مرمى منتخبنا الوطني.

ويتوقع أن يكون في تشكيلة المنتخب الوطني مكان لماكانزي هانت وجونيور ندياي حيث يلعب الأول في صناعة اللعب ومركز الوسط الهجومي، والثاني كرأس حربة ويجيد اللعب كمهاجم متأخر، وسيكون الشوط الثاني متاحاً لمنح أحدهما الفرصة لأول مرة مع المنتخب، حال تأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما الفنية.

وأدى منتخبنا الوطني تدريباته الأخيرة مساء أمس، على ملعب المباراة استعداداً للمواجهة المرتقبة التي سيدخلها الأبيض بدوافع عالية لتحقيق فوز والخروج بأول 3 نقاط، واللعب على نتيجة إيجابية في باقي مشوار التصفيات، حيث سيلتقي منتخبنا أمام منتخب إيران على استاد هزاع بن زايد في ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى الثلاثاء المقبل.