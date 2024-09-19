تغيير عنوان ملعب بايرن ميونيخ تكريماً لبيكنباور



ميونيخ (د ب أ)



أعلنت مدينة ميونيخ أن عنوان ملعب «أليانز أرينا»، معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سيتغير ليصبح «ساحة فرانز بيكنباور 5»، تكريماً لأسطورة الكرة الألمانية والفريق البافاري.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار في السابع من يناير القادم، تزامناً مع الذكرى السنوية لوفاة بيكنباور.

ويقع الملعب حالياً في شارع فيرنر هيسينبرج آليي، وقالت المدينة: إن تغيير العنوان جاء تكريماً «للإنجازات الرياضية غير العادية لفرانز بيكنباور»، مضيفة أن الرقم 5 يشير إلى رقم القميص الذي كان يرتديه النجم الراحل.

وقال ديتر رايتر، عمدة مدينة ميونيخ: إن بكنباور «أحد أفضل الرياضيين الذين أنجبتهم مدينتنا على الإطلاق، وبفضل نجاحاته الرياضية والتزامه بكرة القدم، ترك بصمة دائمة على المشهد الرياضي في البلاد».

ويعتبر بيكنباور، الذي توفي عن 78 عاماً، أحد أفضل المدافعين في عالم الساحرة المستديرة، وتوج بعدد كبير من الألقاب مع بايرن، الذي أصبح رئيساً له لاحقاً، كما توج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا، لاعباً في عام 1974، وعندما كان مديراً فنياً للفريق أيضاً عام 1990، وساهم في منح ألمانيا شرف تنظيم مونديال 2006.