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الرياضة

ريال مدريد قاهر الأندية الفرنسية في دوري الأبطال

ريال مدريد قاهر الأندية الفرنسية في دوري الأبطال
2 أكتوبر 2024 18:48

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يحل ريال مدريد ضيفاً على ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، بملعب «بيار موروا، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق «الميرنجي» الذي يوصف بأنه قاهر الأندية الفرنسية بالبطولة.
وبدأ «الريال» حامل اللقب مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025، بالفوز على شتوتجارت 3-1، بينما خسر ليل أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي 0-2.
وتعد مباراة الريال وليل، هي المواجهة هي الأولى بين الفريقين، حيث لم يسبق للفريق الملكي، وأن واجه النادي الفرنسي في أي بطولة رسمية، لكن لعب «الميرنجي» أمام 6 فرق فرنسية مختلفة في المنافسة الأوروبية حتى الآن، لكن هذه أول مباراة رسمية له على الإطلاق ضد ليل.
ويتفوق ريال مدريد في تاريخ المواجهات على الأندية الفرنسية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لعب أمامها 24 مباراة، فاز في 13، وخسر 5، وتعادل في 6 لقاءات، وأحرز الملكي 40 هدفاًً، واستقبلت شباكه 24 هدفاً.
وبشكل عام، التقى ريال مدريد بالأندية الفرنسية في 34 مباراة بكافة المسابقات، حيث فاز في 19 مباراة، وخسر 8، وتعادل في 7، وأحرز 65 هدفاً واستقبل 39 هدفاً.
بينما خسر الريال آخر مباراتين خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام فرق فرنسية من دون تسجيل أي هدف، وكلاهما ضد باريس سان جيرمان عام 2019 بنتيجة 0-3، و2022 بنتيجة 0-1.
وتسجل مباراة اليوم، المواجهة الأولى لفريق ليل في دوري أبطال أوروبا منذ الخسارة 1-2 أمام تشيلسي في إياب دور الـ 16 بالبطولة في مارس 2022.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
ليل
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