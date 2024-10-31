أحمد بن حمدان يزور نادي زي كلوب في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث مقر نادي زي كلوب الاجتماعي، في العاصمة أبوظبي، والذي يهتم برياضة الشراع والتجديف الحديث والمغامرات البحرية.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الاتحاد لزيادة التعاون مع الأندية، وتوسيع قاعدة المشاركة في المسابقات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في تبادل الخبرات والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى الرياضات البحرية بصورة عامة، والشراع والتجديف الحديث بوجه خاص

ويستعد «زي كلوب» لاستضافة الجولة الخامسة من سلسلة بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، التي يشرف عليها اتحاد الشراع والتجديف الحديث، 16و17 نوفمبر الجاري، بمشاركة الأندية الوطنية والفرق والأكاديميات بالدولة.

وتعرّف الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على مرافق النادي المختلفة، واطلع على جهوده القائمة في تطوير واحتضان المواهب في الرياضات البحرية ورياضة الشراع الحديث، وكذلك تنظيم البطولات والدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بعراقة وتطور واحترافية العمل داخل أروقة النادي، مما أوصله إلى مكانة مرموقة، جعلته يحصد العديد من الجوائز، بوصفه أفضل الأندية المجتمعية في العالم.

ووجّه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر إلى مجلس إدارة النادي على التعاون المثمر والمستمر، من خلال احتضان الجولة الخامسة من سلسلة بطل الإمارات، وأيضاً استضافة وتنفيذ عدد من البرامج المشتركة، آخرها المشاركة في إنجاح فعاليات الدورة التدريبية الدولية لقياسات الشراع الحديث، والتي نظمها الاتحاد بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية، والتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة أكثر من 20 دارساً يمثلون الأندية الوطنية والأكاديميات والاتحادات الوطنية في غرب آسيا.