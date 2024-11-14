الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب إيران بعشرة لاعبين يكسب كوريا الشمالية بثلاثية

منتخب إيران بعشرة لاعبين يكسب كوريا الشمالية بثلاثية
14 نوفمبر 2024 18:48


فيينتيان (د ب أ)
فاز منتخب إيران لكرة القدم على منتخب كوريا الشمالية 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد لاوس الوطني في فينتيان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل أهداف المنتخب الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة 29 ومحمد محبي (هدفين) في الدقيقتين 41 والأخيرة من الشوط الأول. في المقابل سجل هدفي منتخب كوريا الشمالية مهدي تاريمي، لاعب منتخب إيران، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56 وكيم يو-سونج في الدقيقة 59.
وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع شجاع خليل زاده في الدقيقة 51.

 

أخبار ذات صلة
«راية الراشدي» تلغي هدف السعودية أمام أستراليا
تعادل السعودية وأستراليا.. «الكنجارو» يتراجع!
منتخب إيران
منتخب كوريا الشمالية
تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس آسيا
منتخب الإمارات
آخر الأخبار
«يويفا» يفتح تحقيقاً جديداً مع الحكم الإنجليزي ديفيد كوت
الرياضة
«يويفا» يفتح تحقيقاً جديداً مع الحكم الإنجليزي ديفيد كوت
اليوم 19:00
الشرطة الإسبانية تنظم دورية في منطقة ملقة المتضررة من الفيضانات
الأخبار العالمية
إسبانيا ترفع مستوى التحذير من الأمطار إلى أعلى درجة
اليوم 18:53
اكتشاف أكبر مرجان في العالم يمكن رؤيته من الفضاء
الترفيه
اكتشاف أكبر مرجان في العالم يمكن رؤيته من الفضاء
اليوم 18:50
منتخب إيران بعشرة لاعبين يكسب كوريا الشمالية بثلاثية
الرياضة
منتخب إيران بعشرة لاعبين يكسب كوريا الشمالية بثلاثية
اليوم 18:48
الدرعي ينقل تعازي رئيس الدولة لفضيلة شيخ الأزهر
علوم الدار
الدرعي ينقل تعازي رئيس الدولة لفضيلة شيخ الأزهر
اليوم 18:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©