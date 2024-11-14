منتخب إيران بعشرة لاعبين يكسب كوريا الشمالية بثلاثية



فيينتيان (د ب أ)

فاز منتخب إيران لكرة القدم على منتخب كوريا الشمالية 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد لاوس الوطني في فينتيان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل أهداف المنتخب الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة 29 ومحمد محبي (هدفين) في الدقيقتين 41 والأخيرة من الشوط الأول. في المقابل سجل هدفي منتخب كوريا الشمالية مهدي تاريمي، لاعب منتخب إيران، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56 وكيم يو-سونج في الدقيقة 59.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع شجاع خليل زاده في الدقيقة 51.