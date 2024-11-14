الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر

التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر
14 نوفمبر 2024 19:51


مالابو (د ب أ)
خيم التعادل السلبي على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

أخبار ذات صلة
صلاح يغيب عن مصر في تصفيات أمم أفريقيا
السودان يعمِّق جراح غانا وينعش آماله الأفريقية

ورفع المنتخب الجزائري، الذي ضمن تأهله للمسابقة، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني. وكان منتخب غينيا الاستوائية قد ضمن صعوده كذلك لنهائيات البطولة التي ستستضيفها المغرب أواخر العام المقبل.
وتضم المجموعة كذلك منتخبي ليبريا وتوجو، وألتقيا أمس الأربعاء وفاز منتخب ليبيريا بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطتين. ولم ينجح كلا الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء على نفس النتيجة ويقتسم الفريقان النقاط.

منتخب الجزائر
المنتخب الجزائري
تصفيات أمم أفريقيا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس»
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس»
اليوم 19:48
كوريا الجنوبية تعزز صدارتها على حساب الكويت
الرياضة
كوريا الجنوبية تعزز صدارتها على حساب الكويت
اليوم 20:38
التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر
الرياضة
التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر
اليوم 19:51
مكتبة محمد بن راشد تحصد جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد تحصد جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»
اليوم 19:45
جانب من الجلسة النقاشية «أهمية التعليم بين الشباب»
التعليم والمعرفة
«مجلس شباب تريندز» يناقش «أهمية التعليم بين الشباب»
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©