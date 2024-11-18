تعرّف على علاقة هالاند مع «الهاتريك» بعد ثلاثية كازاخستان



معتز الشامي (أبوظبي)



خرج إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بأكبر المكاسب، بعد قيادة منتخب النرويج للفوز على كازاخستان بنتيجة 5-0 أمس الأحد، في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وأحرز النرويجي «هاتريك» داخل شباك كازاخستان، بالدقائق 23 و37 و71، فيما سجل هدفي النرويج الآخرين، المهاجم ألكسندر سورلوث وأنطونيو نوسا بالدقيقتين 41 و76 على الترتيب، ورفع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رصيده من الهاتريك إلى «25»، سواء مع منتخب النرويج، أو الأندية التى لعب بقميصها.

وسجل هالاند 25 «هاتريك» في مسيرته، أي أكثر بواحدة من عمره البالغ 24 عاماً، مقسمة ما بين أربع ثلاثيات مع النرويج، و11 بقميص مانشستر سيتي، وأربعة مع بوروسيا دورتموند، وخمسة مع لايبزيج، وواحدة مع مولده النرويجي.

كما واصل إيرلينج هالاند، الانفراد بلقب هداف البطولة التاريخي، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وبشكل عام، وصل رصيد مهاجم مانشستر سيتي من الأهداف مع منتخب النرويج إلى 38 هدفاً، من مجموع 39 مباراة دولية.

ورفع منتخب النرويج رصيده للنقطة 13 في صدارة المجموعة الثالثة المستوى الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بفارق نقطتين عن النمسا، التي سقطت في فخ التعادل أمام سلوفينيا 1-1، ثم سلوفينيا ثالثاً برصيد 8 نقاط، وأخيراً نقطة وحيدة لمنتخب كازاخستان في المركز الأخير.

وبهذا، حجز منتخب النرويج بطاقة العودة للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية في النسخة المقبلة، بينما ستلعب النمسا في الملحق المؤهل للتصنيف الأول.