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الرياضة

«الأبيض» يواجه «العنابي» بطموحات «الوصافة»

«الأبيض» يواجه «العنابي» بطموحات «الوصافة»
19 نوفمبر 2024 02:34

معتز الشامي (أبوظبي)

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يخوض منتخبنا الوطني في الثامنة مساء اليوم مواجهة مهمة من «العيار الثقيل» أمام شقيقه القطري، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويدخل المنتخب المباراة وفي جعبته 7 نقاط، حل بها في المركز الثالث للمجموعة الأولى، خلف إيران المتصدر بـ13 نقطة، وأوزبكستان الوصيف بـ10 نقاط، بينما يتشارك في رصيد النقاط نفسه مع العنابي القطري، وهو ما يجعل اللقاء المرتقب مساء اليوم بمثابة «مفترق طرق» في مشوار التصفيات، حيث يعادل الفوز 6 نقاط، كون «العنابي» هو المنافس المباشر لمنتخبنا على مركز مؤهل للمونديال، والفوز أمامه يُقرب المنتخب خطوة مهمة من الوصافة في قادم المواجهات، التي تتطلب اللعب من أجل تحقيق الفوز، خلال المباريات الأربع المقبلة على الأقل.
ويحتاج منتخبنا إلى الفوز بهدف الحسم والاقتراب من منطقة ضمان التأهل بصورة أكبر، قبل الدخول في معمعة الأمتار الأخيرة في تجمعي مارس ويونيو المقبلين.
وأعد الجهاز الفني، بقيادة باولو بينتو، منتخبنا لمواجهة الليلة التي ستكون صعبة على كلا الفريقين، حيث يدخل منتخبنا التحدي الجديد أمام شقيقه القطري، منتشياً بالفوز بثلاثية على قيرغيزستان الأسبوع الماضي، ويرفع اليوم شعار الفوز ومواصلة الأداء القوي أمام قطر، بدوافع كبيرة لدى كتيبة «الأبيض»، التي أعدها بينتو لمواجهة جميع السيناريوهات خلال المباراة، حيث استفاد الجهاز الفني من فترة التجمع الطويلة حالياً، في تجهيز أكثر من حل فردي وجماعي، هجومياً ودفاعياً، يساعد المنتخب على الظهور بشكل مميز، خاصة أن الشقيق القطري يسعى لرد دين الهزيمة على أرضه من منتخبنا في سبتمبر الماضي.
وشدد بينتو، في محاضرته الأخيرة للاعبين، على ضرورة التركيز والانضباط التكتيكي، خصوصاً في الشوط الأول، وضمان التقدم والتسجيل المبكر أولاً، وعدم منح الفرصة للمنافسة للسيطرة على الكرة أو منطقة المناورات بمنتصف الملعب التي تتشكل فيها خطورة «العنابي»، عبر الانطلاقات من العمق والأطراف لمهارة لاعبيه فردياً.
وطلب بينتو من اللاعبين ضرورة استعادة الروح القتالية العالية التي ظهر عليها المنتخب في لقاء الدوحة سبتمبر الماضي، عندما فاز على قطر بنتيجة 3-1، ما يستدعي ضرورة الثقة والأداء القوي والقتال على الكرة في جميع أرجاء الملعب، مع عدم الوقوع في أي خطأ فردي، خصوصاً في الثلث الأخير لملعبنا.
ويعوّل المنتخب على المساندة والدعم الجماهيري في اللقاء المرتقب مساء اليوم، والذي يعد بمثابة «ديربي خليجي» خاص، بين «الأبيض» وشقيقه «العنابي»، ما يستدعي تفعيل سلاحي الأرض والجمهور بهدف توفير الدعم اللازم للمنتخب، وشحذ همم اللاعبين.
وكان منتخبنا قد أدى تدريباته طوال الأيام الأخيرة على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو وجهازه الفني المعاون، وبمشاركة جميع اللاعبين، حيث استعاد خليفة الحمادي جزءاً كبيراً من لياقته، بعدما نفذ البرنامج التأهيلي الخاص، ليتمكن من اللحاق بالمباراة، ويبقى قرار الدفع به، وإشراكه في لقاء اليوم مرهوناً بمدى جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة، حيث يعد خياراً متاحاً أمام المدرب البرتغالي.

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