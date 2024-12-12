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الرياضة

حمدان بن مبارك يُشارك في كونجرس الفيفا الاستثنائي

حمدان بن مبارك يُشارك في كونجرس الفيفا الاستثنائي
12 ديسمبر 2024 15:12

 أبوظبي (الاتحاد)

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شارك معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الاستثنائي الذي عُقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات الوطنية البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً.
وتحدث جياني انفانتينو في خطابه عن قوة كرة القدم التي توحّد الجميع، مشيراً أنها ظاهرة اجتماعية فريدة من نوعها تقرب المسافات بين كل أنحاء العالم بطريقة سلمية ومرحة وتتميز بالاحترام المتبادل. وأشار للنجاحات التي حققتها بطولات كأس العالم في قطر 2022، وكأس العالم للسيدات 2023 التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا.
بعدها تم الإعلان رسمياً عن فوز ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال في استضافة بطولة كأس العالم 2030، واستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034، وتم الإعلان عن إقامة الكونجرس المقبل الـ 75 في باراجواي 15 مايو المقبل.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
السعودية
كأس العالم 2022
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