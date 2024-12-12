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الرياضة

2000 تذكرة مجانية لجماهير «الأبيض» في بداية مشواره بـ«خليجي 26»

أرشيفية
13 ديسمبر 2024 01:01

معتز الشامي (أبوظبي)

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"خليجي 26"
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أعلن اتحاد الكرة توفير 2000 تذكرة لمباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه القطري في افتتاح مشواره ببطولة «خليجي 26» يوم 21 ديسمبر الجاري، كما شكل الاتحاد فريق عمل ميدانياً لمتابعة شؤون الجماهير المتوقع توافدها بكثرة لدعم «الأبيض» في البطولة التي تستضيفها الكويت الشقيقة، كما أعلن الاتحاد توفير أعلام وأدوات تشجيع للجماهير التي ستحضر للمباراة الأولى إلى جانب بقية مباريات «الأبيض» في دور المجموعات بالبطولة.
وكانت قرعة «خليجي 26» قد أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت «البلد المستضيف» وقطر وعُمان، ويفتتح «الأبيض» مشواره في البطولة بمواجهة «العنابي» القطري يوم 21 ديسمبر، ثم يلتقي منتخب الكويت الشقيق وصاحب الأرض والجمهور يوم 24 من الشهر نفسه، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب عُمان يوم 27 من الشهر الجاري.

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