دورتموند يقفز إلى «الخامس» في «البوندسليجا»



فولفسبورج (د ب أ)

عاد بوروسيا دورتموند إلى «سكة الانتصارات»، بفوز خارج ملعبه على فولفسبورج بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة بالدوري الألماني لكرة القدم.

أنهى دورتموند الشوط الأول، متقدماً بثلاثة أهداف، سجلها دونيل مالين وماكسيمليان بيير ويوليان براندت في الدقائق 25 و28 و30 .

وفي الشوط الثاني، قلص فولفسبورج الفارق بهدف سجله دينيس فافرو في الدقيقة 58. وحافظ دورتموند على تفوقه، رغم النقص العددي في صفوفه، بعد طرد لاعب الوسط باسكال جروس في الدقيقة 62.

بهذا الفوز، قفز دورتموند إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما كسر سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية في الجولات الماضية.

أما فولفسبورج، فتلقى خسارته الثانية على التوالي، والسادسة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.