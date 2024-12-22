أتالانتا يعزز صدارته للدوري الإيطالي



روما (د ب أ)

عزز أتالانتا صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على ضيفه إمبولي 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من المسابقة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر نابولي صاحب المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن إنتر ميلان، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، والذي يلعب الاثنين مع ضيفه كومو.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إمبولي عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر. وتقدم إمبولي عن طريق لورينزو كولومبو في الدقيقة 13، وأدرك شارل دي كيتلير التعادل لأتالانتا في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل أديمولا لوكمان الهدف الثاني لأتالانتا، لينهي فريقه الشوط الأول متقدماً 2-1، وفي الشوط الثاني، سجل إمبولي هدف التعادل عن طريق سيباستيانو إزبوسيتو من ضربة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يعود كيتلير ويسجل هدف الفوز لأتالانتا في الدقيقة 86.