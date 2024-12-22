البحرين يتصدر «الخليجية» بـ «ثلاثية» أمام السعودية



الكويت (الاتحاد)

تصدر منتخب البحرين المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» المقامة حالياً في ضيافة الكويت، بعد الفوز على السعودية 3-2. سجل أهداف «الأحمر»، مهدي عبدالجبار، ومهدي حميدان في الدقيقتين 19 و38، ومحمد مرهون في الدقيقة 76، وأحرز هدفي «الأخضر»، مصعب الجوير في الدقيقة 73، وصالح الشهري من ضربة جزاء في الدقيقة 86، ليحصد البحرين أول 3 نقاط، عقب نهاية الجولة الأولى، متساوياً مع العراق «حامل اللقب» الذي تغلب على اليمن بهدف أيمن حسين في الدقيقة 65.

بدأ المنتخب السعودي مهاجماً، وكاد أن يهز الشباك في الدقيقة الأولى، ونجح البحرين في إحراز هدف الأسبقية عن طريق مهدي عبدالجبار برأسية رائعة في الدقيقة 19، وكاد علي مدن أن يضيف الهدف الثاني لولا التسرع بتسديد الكرة فوق العارضة، وفي الدقيقة 38 يسجل مهدي حميدان هدفاً، ليؤكد تفوق «الأحمر» في الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني قمة المتعة والإثارة بين الفريقين، وضغط «الأخضر» وأجرى المدرب تغييرات هجومية عدة، أسفرت عن هدف تقليص الفارق، وسجله مصعب الجوير في الدقيقة 73، ورد البحرين بهدف جميل بتوقيع محمد مرهون في الدقيقة 76، ويحتسب الحكم ضربة جزاء للسعودية، سجل منها صالح الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 86.

واستهل منتخب العراق «حامل اللقب» مشواره في البطولة بالفوز على اليمن بهدف أحرزه أيمن حسين في الدقيقة 65، ويعتبر «الهدف 133» لـ «أسود الرافدين» في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج.

شهد الشوط الأول العديد من الفرص الضائعة، منها التسديدة الصاروخية لإبراهيم بايش مرت بجوار المرمى في الدقيقة 20، ورد اليمن بأخطر محاولاته، بعد انفراد عمر الداحي، إلا أنه سدد الكرة بعيداً في الدقيقة 28، وتألق محمد أمان حارس اليمن في التصدي لأكثر من كرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واصل منتخب العراق الضغط مطلع الشوط الثاني، وتصدت العارضة لتسديدة قوية من علي جاسم من داخل المنطقة في الدقيقة 62.

وجاءت الانفراجة بكرة رأسية من أيمن حسين الذي ارتقى لتمريرة عرضية بشكل مثالي، وأسكنها داخل الشباك في الدقيقة 64، هدأ إيقاع اللعب في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليحصد «حامل اللقب» أول ثلاث نقاط.