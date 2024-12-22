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الرياضة

رقم تاريخي سلبي لـ«الأخضر» أمام البحرين

رقم تاريخي سلبي لـ«الأخضر» أمام البحرين
23 ديسمبر 2024 00:10

 
الرياض (د ب أ)

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استهل المنتخب السعودي مشواره بكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» بخسارة أمام نظيره البحريني 2-3، لحساب الجولة الأولى في المجموعة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.
سجل المنتخب السعودي رقماً سلبياً أمام البحرين، إذ تعد هذه المرة الأولى في تاريخ لقاءات المنتخبين بكأس الخليج التي يحقق فيها المنتخب البحريني فوزاً للمرة الثانية على التوالي أمام «الأخضر».
وكانت البحرين حسمت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في كأس الخليج، عندما فازت بهدف نظيف في نهائي نسخة عام 2019، وهو الانتصار الذي منح البحرين أول ألقابها الخليجية.
ولم يسبق للمنتخب السعودي أن خسر في مباراتين متتاليتين أمام البحرين، إذ يملك تفوقاً رقمياً بـ10 انتصارات مقابل 6 انتصارات للبحرين، بعد الفوز اليوم، فيما حسم التعادل 4 لقاءات.
بتلك النتيجة، حصد منتخب البحرين أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب العراقي، المتساوي معه في الرصيد نفسه من النقاط، عقب فوزه 1- صفر على اليمن، في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم. في المقابل، بقي منتخب السعودية بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.
يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة يتأهلان للأدوار الإقصائية في المسابقة.

كأس الخليج العربي
خليجي 26
الكويت
السعودية
البحرين
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