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الرياضة

صلاح ينتقد دفاع ليفربول!

صلاح ينتقد دفاع ليفربول!
23 ديسمبر 2024 00:13

 
لندن (د ب أ)

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تحفظ محمد صلاح نجم ليفربول على الأداء الدفاعي لفريقه، رغم الفوز الكبير على توتنهام هوتسبير بنتيجة 6-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصرح صلاح، عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء «قدمنا أداءً هجومياً مميزاً، أما دفاعياً فنحن بحاجة للتحسن؛ لأن استقبال 3 أهداف يبقى أمراً صعباً للغاية، وإجمالاً فقد حققنا نتيجة جيدة، وأتمنى أن نواصل النتائج الإيجابية».
وأضاف قائد منتخب مصر (الفراعنة) «توقعنا أن تكون أجواء المباراة مثيرة بسبب طريقة لعب توتنهام، فهم يفتحون الملعب ويقدمون أداءً هجومياً ممتعاً وأقوياء بدنياً، وهو ما يفرض علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز والحالة الذهنية طوال المباراة».
وواصل نجم ليفربول «توتنهام لا يغير طريقة لعبه، لقد عانى مانشستر سيتي في هذا الملعب، وواجهت فرق أخرى صعوبة كبيرة أيضاً، لذا أنا سعيد بالفوز بعد هذه المباراة القوية».
وبسؤاله عن كونه أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف، ويقدم 10 تمريرات حاسمة في البطولة قبل احتفالات الكريسماس، رد محمد صلاح «لم أفكر في ذلك قبل المباراة، ولكنني سعيد بهذا الرقم، ويجعلني فخوراً، ويدفعني لمواصلة العمل بجدية».
واختتم صلاح تصريحاته «الوصول لأفضل رابع هداف في تاريخ نادٍ كبير بحجم ليفربول إنجاز رائع أيضاً، ولكن يبقى الأهم هو الفوز بالمباراة، وأينما أنهيت مسيرتي الاحترافية سأكون سعيداً بهذا الإنجاز».

الدوري الإنجليزي
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ليفربول
توتنهام
محمد صلاح
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