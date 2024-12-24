الأربعاء 25 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البحرين والعراق.. قمة الصدارة بـ«توقيت الثانية»

البحرين والعراق.. قمة الصدارة بـ«توقيت الثانية»
25 ديسمبر 2024 01:32

الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رينارد: لم ندخل «المرحلة الحرجة»
ولد علي: علينا الحذر من «الجريح»

يواجه المنتخب العراقي شقيقه البحريني على استاد جابر الأحمد الدولي، بدوافع مختلفة، في ظل الضغوط المرتبطة بالبطولة والمنافسة الشديدة في المجموعة الثانية على الصدارة، بعدما حقق أسود الرافدين وحامل لقب النسخة الماضية، فوزاً صعباً على المنتخب اليمني بهدف نظيف، بينما فجر المنتخب البحريني مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على حساب الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح دور المجموعات بالبطولة، ما منحه صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما حل المنتخب العراقي ثانياً بنفس الرصيد من النقاط، ولكن بفارق الأهداف عن البحرين.
وعلى صعيد الاستعدادات، عمد المنتخب البحريني، بقيادة مدربه دراجان تالاجيتش، إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتحسين الأداء الدفاعي، خاصة بعد استقبال شباكه هدفين في المباراة السابقة، وقد كثف الفريق تدريباته التكتيكية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية قبل المواجهة الحاسمة أمام العراق مساء اليوم، بينما ركز المنتخب العراقي، بقيادة المدرب خيسوس كاساس، على تعزيز الفعالية الهجومية واستغلال الفرص بشكل أفضل، بعدما اكتفى بهدف وحيد في مباراته الأولى، حيث عمل الجهاز الفني على تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية أمام البحرين.
وتاريخياً، التقى المنتخبان في 11 مباراة سابقة، ضمن بطولات كأس الخليج، حقق المنتخب العراقي الفوز في 7 مباريات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز المنتخب البحريني مرة وحيدة، وكانت في نسخة 2019 بنصف النهائي، بعدما أقصى نظيره العراقي بركلات الترجيح.
وتعد المواجهة المرتقبة مساء اليوم، اختباراً حاسماً للفريقين، حيث يسعى الأحمر البحريني لمواصلة بدايته القوية وتحقيق انتصار جديد يضعه في نصف النهائي، بينما يأمل المنتخب العراقي في تعزيز تفوقه التاريخي على البحرين وضمان التأهل المبكر، خاصة بعدما بات أقوى المنتخبات المرشحة للقب، بسبب الاستقرار الفني والإداري الذي يتمتع به بقيادة الإسباني كاساس، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة وندية بين الفريقين، خاصة مع رغبة كل منهما في إثبات جدارته بالمنافسة على لقب البطولة.

المنتخب البحريني
المنتخب العراقي
خليجي 26
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع متمثلة في كسوة الشتاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإنسانية لإغاثة نازحي غزة
25 ديسمبر 2024
صورة التقطتها طائرة بدون طيار للعاصمة السورية دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: نساند الشعب السوري ونرفض التطرف والانتقام
25 ديسمبر 2024
المسجد الأموي في سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر وطني جامع للسوريين خلال أيام
25 ديسمبر 2024
اعصار الفلبين
الأخبار العالمية
كوارث طبيعية غير مسبوقة في 2024
25 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©