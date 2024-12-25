معسكر تدريبي لمدربي ولاعبي الجودو في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

يتواصل بالشارقة معسكر مدربي ولاعبي الجودو الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بإشراف الخبير الكرواتي العالمي هارفوج سيرتك، والذي تتوزع فعالياته ما بين أندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة الرياضي وخورفكان الرياضي وكلباء، ويشتمل على محاضرات نظرية وتدريبات عملية بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمرافق ومنشآت اللعبة في الشارقة،والمعسكر ضمن خطة إدارة شؤون الرياضة والتطوير لصقل المدربين وتطوير مستويات اللاعبين بمختلف المراحل السنية.

وتجدر الإشارة إلى أن سيرتك من أشهر خبراء الجودو في العالم وهو محاضر في الاتحاد الدولي ويحمل شهادة الدكتوراة في علم الحركة وله أكثر من 200 بحث ومؤلف في فنون الدفاع، عوضاً عن كونه بطلاً سابقاً ومديراً فنياً لمنتخبات كرواتيا للشباب والسيدات والرجال ويترأس لجنة المدربين بالاتحاد منذ عام 2000 وأشرف على تنظيم 7 ملتقيات دولية للجودو.