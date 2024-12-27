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الرياضة

مباراتان في ختام «تمهيدي» بطولة العام الجديد للبولو

مباراتان في ختام «تمهيدي» بطولة العام الجديد للبولو
27 ديسمبر 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تجرى مباراتان، السبت، في ختام الدور التمهيدي لبطولة العام الجديد للبولو، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.
ويشهد الملعب رقم 2 بنادي غنتوت في الساعة الثالثة عصراً لقاء «تمام» و«غنتوت»، وسبق أن تفوق «تمام» على «أبوظبي» 8-4، فيما خسر «غنتوت» مباراته الأولى أمام فريق «نون المغيرات» 5 مقابل 4.5.
وفي الرابعة والنصف، يشهد ملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت المباراة الثانية بين «أبوظبي» و«نون المغيرات»، ويتأهل صاحب أعلى رصيد من النقاط إلى المباراة النهائية المقررة يوم الاثنين المقبل، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.
وأتاحت البطولة الفرصة لمشاركة عدد من الصاعدين، لمزيد من الاحتكاك والاستعداد للمشاركة في البطولات المتبقية، ضمن برنامج نادي غنتوت، وأبرزها بطولة الميدالية الذهبية، وبطولة الإمارات الدولية، وبطولة غنتوت الدولية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

الإمارات
أبوظبي
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
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