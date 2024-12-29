الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مقترح بترحيل «مربع ذهب» ونهائي «خليجي 26»

مقترح بترحيل «مربع ذهب» ونهائي «خليجي 26»
29 ديسمبر 2024 08:49

الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تدريبات مشتركة بين «شباب الجودو» وأندية مكة
بينتو: صادفنا سوء توفيق والنتائج «ليست عادلة»
خليجي 26
تابع التغطية كاملة


تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، اجتماعاً طارئاً اليوم «الأحد»، حيث تبحث مقترحاً بتغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي والنهائي لبطولة «خليجي 26» المقامة بالكويت حالياً، نظراً لضغط الطلب على تذاكر المباريات، ما يستدعي ضرورة خوض مباراتي نصف النهائي على استاد جابر الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج.
ووفق المقترح الذي يتم عرضه على رؤساء الوفود المشاركة، بعد رفعه من لجنة المسابقات الخليجية، تقام مباراة السعودية وعُمان 31 ديسمبر الجاري، على استاد جابر الأحمد الدولي، بينما تجرى مباراة الكويت والبحرين أول يناير المقبل، على الملعب نفسه، على أن تكون المباراة النهائية 4 يناير بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقرراً 3 يناير.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في تصريحات إعلامية، أن مقترح لعب نصف النهائي الثلاثاء والأربعاء، وتأجيل الختام إلى السبت المقبل، يتم عرضه على رؤساء وفود المنتخبات الأربعة المتأهلة، متمنياً أن يوافق الجميع على المقترح.

 

 

 

كأس الخليج العربي
خليجي 26
الكويت
السعودية
البحرين
عمان
آخر الأخبار
«زلزال 125» بطل «المحامل الشراعية»
الرياضة
«زلزال 125» بطل «المحامل الشراعية»
اليوم 12:00
تدريبات مشتركة بين «شباب الجودو» وأندية مكة
الرياضة
تدريبات مشتركة بين «شباب الجودو» وأندية مكة
اليوم 11:30
«أبوظبي» و«تمام» في نهائي بطولة العام الجديد للبولو
الرياضة
«أبوظبي» و«تمام» في نهائي بطولة العام الجديد للبولو
اليوم 11:29
"إنستجرام" تختبر طريقة لعرض أبرز القصص التي فاتتك
التعليم والمعرفة
"إنستجرام" تختبر طريقة لعرض أبرز القصص التي فاتتك
اليوم 11:21
برشلونة ينتظر حل «الدقيقة الأخيرة» لتسجيل أولمو وفيكتور!
الرياضة
برشلونة ينتظر حل «الدقيقة الأخيرة» لتسجيل أولمو وفيكتور!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©