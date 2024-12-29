مقترح بترحيل «مربع ذهب» ونهائي «خليجي 26»

الكويت (الاتحاد)



تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، اجتماعاً طارئاً اليوم «الأحد»، حيث تبحث مقترحاً بتغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي والنهائي لبطولة «خليجي 26» المقامة بالكويت حالياً، نظراً لضغط الطلب على تذاكر المباريات، ما يستدعي ضرورة خوض مباراتي نصف النهائي على استاد جابر الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج.

ووفق المقترح الذي يتم عرضه على رؤساء الوفود المشاركة، بعد رفعه من لجنة المسابقات الخليجية، تقام مباراة السعودية وعُمان 31 ديسمبر الجاري، على استاد جابر الأحمد الدولي، بينما تجرى مباراة الكويت والبحرين أول يناير المقبل، على الملعب نفسه، على أن تكون المباراة النهائية 4 يناير بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقرراً 3 يناير.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في تصريحات إعلامية، أن مقترح لعب نصف النهائي الثلاثاء والأربعاء، وتأجيل الختام إلى السبت المقبل، يتم عرضه على رؤساء وفود المنتخبات الأربعة المتأهلة، متمنياً أن يوافق الجميع على المقترح.