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الرياضة

300 مشارك في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

نخبة من الفارسات تشارك في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز (من المصدر)
30 ديسمبر 2024 11:30


أبوظبي (وام)
يشارك نحو 300 من أفضل الفرسان والفارسات من أكثر من 40 دولة، في منافسات النسخة 12 من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، التي تنطلق الخميس المقبل في أبوظبي، وتعد واحدة من الأحداث المهمة التي تستضيفها الإمارات في مجال الفروسية.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، ويشرف على تنظيمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحادان الإماراتي والدولي للفروسية.
وأعلنت اللجنة المنظمة أن البطولة، التي يبلغ إجمالي جوائزها 800 ألف درهم، منصة مثالية تجمع أمهر الفرسان والفارسات من مختلف القارات العالم، في 29 جولة عبر سبع فئات تنافسية هي: «CSI2*»، و«CSIYH1*»، و«CSICH-A»، و«CSIJ-A»، و«CSIY-A» و«CSIU25»، إضافة الى الفئة المحلية.
وأشارت إلى أن مهرجان أبوظبي للفروسية سيقام بالتزامن مع هذه البطولة، مع السماح للمشجعين بالدخول إلى المهرجان، والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تتضمن أنشطة الحرف اليدوية، والرسم، والعروض المسرحية للأطفال.

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كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
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نخبة من الفارسات تشارك في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز (من المصدر)
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