شباب الأهلي.. «أزمة» بلا حلول!

سلطان آل علي (دبي)

تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد التفوق على النصر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-5، بعدما شهد لقاء الإياب كرنفالاً من الأهداف قوامه 10 أهداف، بالتعادل بـ5 أهداف لكل فريق، وهذه الغلة التي تشير إلى وجود خلل أزمة مستمرة في شباب الأهلي، ولم يتم حلها منذ بداية الموسم.

تقدم شباب الأهلي في المباراة بهدفين نظيفين في الشوط الأول، قبل أن يبدأ «الكر والفر» بين الفريقين في التسجيل خلال الشوط الثاني، حيث استطاع النصر تسجيل 5 أهداف، وقلب النتيجة على «الفرسان» خلال 25 دقيقة فقط من الدقيقة 50 إلى الدقيقة 75، هذا الرقم المخيف يشير إلى أزمة كبرى في دفاع فرقة باولو سوزا، لأن استقبال هدف كل 5 دقائق يعني أن شباك الفريق معرضة بسهولة للاهتزاز من دون مقدمات.

ويعيش شباب الأهلي ظاهرة مستمرة منذ بداية الموسم على المستوى الدفاعي واستقبال الأهداف، حيث تكررت حالة استقبال الأهداف المتتالية في دقائق متقاربة بمناسبات عدة.

وبالعودة إلى المباريات، نجد أنّ الفريق استقبل هدفين في 13 دقيقة أمام الوحدة في الدوري ضمن المواجهات التي انتهت بنتيجة 5-4 لـ«الفرسان»، كما تعرض الفريق لخسارة قاسية في 9 دقائق أمام ناساف الأوزبكي، بعد أن كان متقدماً حتى الدقيقة 83 ليخسر بنتيجة 1-2 في أبطال آسيا 2.

وفي المسابقة نفسها، تكررت المشكلة ضد الكويت الكويتي، الذي سجل هدفين خلال 4 دقائق، وقلب الطاولة على «الفرسان»، لتصبح النتيجة 2-1، ومن ثم تعادل الفريقان بنتيجة 3-3 في نهاية اللقاء.

وكاد الفريق أن يتعرض لخسارة أخرى في البطولة، وهذه المرة كانت أمام الحسين إربد الأردني، الذي تقدم بهدفين نظيفين، خلال 10 دقائق، على شباب الأهلي في أول ربع ساعة من المباراة، ولكن استطاع «الفرسان» قلب النتيجة والانتصار بـ3-2.

ولا تعد هذه المشكلة والأزمة الوحيدة في الفريق دفاعياً، فهناك مشكلة أخرى متعلقة باستقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات، فقد تلقى الفريق هدفين ضد الوحدة في الدقيقة 81 و94، ونفس الأمر ضد ناساف في الدقيقة 83 و92 وخسر المباراة بعد تقدمه، كما استقبل هدفاً أمام الكويت الكويتي في الدقيقة 85 رغم الانتصار بنتيجة 4-1.

واهتزت شباك الفريق أمام الشارقة في الدوري بالدقيقة 97 في اللقاء الذي انتصر فيه 2-1، وكاد أن يتعادل بسبب الهدف المتأخر، وهذا الذي حدث أمام خورفكان عندما سجل أبناء الخور هدف التعادل في الدقيقة 97 على «الفرسان» وتسبب في فقدان نقطتين، وخسارة الصدارة لشباب الأهلي.

وعلى مستوى كأس السوبر، فإنّ استقبال هدف التعادل من الوصل في الدقيقة 98 كاد أن يذهب باللقب إلى «الإمبراطور» عبر ركلات الترجيح، والتي تفوق فيها «الفرسان».

هذه الظواهر بمواقفها المتكررة تشير إلى وجود أزمة وخلل دفاعي كبير في الفريق، خصوصاً من الناحية الذهنية، حيث لا يمكن أن تكون كل هذه المواقف مجرد مصادفة!