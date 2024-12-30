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الرياضة

ميلان ينفصل عن مدربه فونسيكا

ميلان ينفصل عن مدربه فونسيكا
30 ديسمبر 2024 11:15


روما (أ ف ب)
يعتزم ميلان ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم، الانفصال عن مدربه الحالي البرتغالي باولو فونسيكا، عقب التعادل زمام ضيفه روما 1-1 الأحد، ضمن المرحلة الثامنة عشرة، وفقاً لما ذكرته الصحافة الإيطالية، وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» وقناة «سكاي سبورت» التلفزيونية، أنّ مسؤولي النادي اللومباردي أبلغوا فونسيكا بقرارهم بعد المباراة، وسيتم الإعلان عن القرار رسمياً اليوم.
وابتعد ميلان الذي توج بلقبه التاسع عشر والأخير في الدوري في عام 2022، عن صراع اللقب، إذ يحتل المركز الثامن بفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر، مع مباراة أقل.
ومنذ توليه قيادة ميلان في يوليو الماضي، فاز فونسيكا (51 عاماً) مع الفريق بـ 12 من أصل 24 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
وفي حين حقّق «روسونيري» بعض النتائج اللافتة، على غرار الفوز على انتر في دربي ميلانو 2-1 في سبتمبر الماضي، إضافة الى فوزه على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3-1 في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يستطع بلوغ الثبات المنشود.
وفشل ميلان منذ أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في سبتمبر في الفوز بمباراتين متتاليتين.
وأفادت الصحافة الإيطالية بأنّ مدرباً برتغالياً آخر قد يخلف فونسيكا، وهو سيرجيو كونسيساو الذي بقي من دون وظيفة منذ رحيله عن بورتو في يونيو الماضي، ويخوض ميلان مسابقة الكأس السوبر الإيطالية، بدءاً من 2 يناير في السعودية. 

 

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